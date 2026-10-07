Путин подарил себе на день рождения убийство детей: Зеленский озвучил потери от российских обстрелов. Видео

В результате воздушных ударов государства-агрессора РФ по Украине 7 октября погибли 25 жителей, около сотни получили ранения. Наибольшее количество жертв – в Прилуках на Черниговщине, где произошло прямое попадание ракеты Х-101 в дом. Там погибло 19 человек, в том числе пятеро маленьких детей.

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О последствиях российского террора сообщил президент Владимир Зеленский. Видео его традиционного вечернего обращения к народу опубликовано на YouTube-канале ОП Украины.

"Россия собирается в таком направлении двигаться и дальше"

Президент сообщил, что в Прилуках весь день продолжался разбор завалов после вражеского обстрела. По состоянию на вечер 7 октября было известно о 19 погибших (всего по Украине – 25 погибших). Зеленский выразил соболезнования родным и близким убитых.

"Удар был комбинированным: много баллистики, много крылатых ракет, "Шахеды". Такой "подарок" Путин сделал себе на день рождения. Убийство детей, убийство людей", – возмутился глава государства.

Кроме того, днем агрессор продолжал бить по нашей стране дронами и авиационными бомбами.

"Важно, чтобы не было молчания лидеров о том, что произошло. О том, что происходит каждый день. И о том – главное, – что Россия собирается в таком направлении двигаться и дальше: в эскалацию, в убийства и обстрелы. Путин не чувствует, что это создает ему проблемы. Реальные проблемы", – заявил президент.

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"Это проблема не только Украины"

Зеленский напомнил, что сейчас санкции против России много в чем ослаблены. Прецедент со снятием санкций с российских олигархов – это на самом деле "сигнал о нормализации войны".

Кремлевский диктатор по-прежнему может продавать нефть, считать прибыль в долларах и евро – "так, как ему по-прежнему выгодно".

"Ему выгодно воевать. Война – это его натура, его идеология. И это все проблема не только Украины, не только наша, не только наших людей, наших детей. Это проблема всех в Европе и в западном мире. Россия ведет войну против всех правил жизни, чтобы правил никаких не было вообще, а было только желание сильного. Может, на Западе уже многие и не верят, что западный мир все еще существует, но Путин в это верит, Россия в это верит. И то, что происходит в Украине, – репетиция того, что Россия хочет оставить себе как возможность делать с любой страной. И в Европе, и не только", – предупредил Зеленский.

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"График поставок должен быть обеспечен"

В течение ночи украинские силы ПВО сбили 44 крылатые и баллистические ракеты и подавили 117 "Шахедов". Президент отметил, что удалось ликвидировать не все ракеты (особенно баллистику). Что касается беспилотников, то большинство из них было обезврежено, но тоже не все.

"Нужны дополнительные пакеты противоракет, дополнительные меры в поддержку Украины. И будут соответствующие пакеты. Угроза есть каждый день, и каждый день необходимо, чтобы в батареях ПВО были ракеты. Мы очень рассчитываем на оперативные поставки от партнеров. На достаточное производство. Со всеми, кто принимает решения, мы на связи, постоянно. График поставок должен быть обеспечен.

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Я благодарю всех, кто действительно помогает нам! Я благодарю каждого, кто с Украиной! Вечная память всем, чью жизнь забрали россияне... Слава Украине!" – завершил обращение президент.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского ракетного удара по Прилукам погибла целая семья: 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша. Их квартира на пятом этаже была полностью разрушена прилетом, а еще одна внучка, Оля, выжила.