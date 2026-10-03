Путин начал считать, что он тот, кто может принимать решения, – Зеленский

Попытки удовлетворить часть требований России, то есть "игра в компромиссы" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, является пустой тратой времени. Такой подход США к прекращению войны в Украине не сработает.

Видео дня

Об этом в интервью агентству Reuters заявил президент Владимир Зеленский, комментируя попытки администрации американского коллеги Дональда Трампа "договориться" с Москвой. Он указал на то, что РФ понимает только язык силы.

В чем заключается ошибка американских посредников

Зеленский сказал, что Соединенные Штаты "действительно хотят остановить российскую войну". Он уверяет, что "доверяет" Вашингтону.

"В то же время я понимаю, что трудно остановить кого-то столь большого, кто не хочет останавливаться. Поэтому вы пытаетесь найти какие-то компромиссы с Россией. Но я считаю, что мы зря потратим время, если будем играться с российскими компромиссами", – подчеркнул глава государства.

Главарь Российской Федерации не способен договариваться. Путин будет продвигать собственные интересы под видом компромисса.

"Если Путин увидит, что вы можете что-то поддержать, он попытается предложить вам другую идею, другие вопросы и новые условия. Новое правительство – новые условия. Меняются лидеры в Европе? Новые условия. Политика США? Появился президент Трамп, очень сильный, – новые условия. Он старается быть очень вежливым. Сейчас Соединенные Штаты столкнулись с вызовом на Ближнем Востоке – переговоры с Ираном. Вы увидите новые условия со стороны России. Президент Трамп хочет одержать какую-то победу до промежуточных выборов. Но Путин сделает все, чтобы оказать давление на иранцев и довести ситуацию до того, что переговоры станут невозможными", – заявил Зеленский.

РЕКЛАМА

"То же самое с войной России против Украины. Если Путин увидит, что президенту Трампу нужна какая-то победа, он будет решать, что дать, а что нет. И в этом-то и заключается проблема: Путин начал считать, что он тот, кто может решать. Но Америка в сто раз сильнее России. Безусловно. Им просто нужно об этом не забывать", – пояснил он.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, решение Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на G20 продолжает так называемый "трамповский этап" американской дипломатии в отношении России. Вашингтон вновь делает ставку на личный контакт с российским диктатором, но здесь возникает главная проблема: Москва готова говорить обо всем, что угодно, однако до сих пор не продемонстрировала реальной готовности даже к прекращению огня.