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"Путин не намерен останавливать кровопролитие": 7 республиканцев призвали Трампа и Маска снять ограничения Starlink для Украины

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
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"Путин не намерен останавливать кровопролитие": 7 республиканцев призвали Трампа и Маска снять ограничения Starlink для Украины
Трампа и Маска призвали помочь Украине. Коллаж иллюстративный

23 члена Палаты представителей США призвали американского президента Дональда Трампа попросить миллиардера Илона Маска предоставить Украине доступ к использованию спутникового интернета Starlink на территории России. Среди подписантов этого письма 16 демократов и семеро республиканцев.

Двухпартийная группа направила этот запрос в Белый дом в среду, 21 октября. Издание The Hill смогло ознакомиться с текстом просьбы.

В Палате представителей считают, что с помощью сети Starlink Силы обороны могли бы обнаружить и уничтожить российские ракетные ПУ, которые обстреливают Украину.

"Мы обращаемся к вам с призывом попросить Маска разрешить Украине использовать спутниковую интернет-систему Starlink для поиска ракетных пусковых установок на территории России. Одним телефонным звонком вы можете спасти жизни и дать Владимиру Путину больше стимулов для переговоров", – написали законодатели.

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"Если Украина не может надежно перехватить российские "стрелы", она должна иметь возможность выстрелить в "лучника". Система Starlink, которой управляет компания господина Маска SpaceX, может помочь в этом", – убеждены политики.

Они признали, что Кремль не относится к мирному урегулированию серьезно. "Господин президент, мы все разделяем цель положить конец войне в Украине и разрушительным потерям жизней, которые она повлекла. К сожалению, Путин сейчас не намерен прекращать кровопролитие", – подчеркнули авторы обращения.

Американские законодатели напомнили, что Киев уже обращался к Маску с просьбой снять ограничения на работу Starlink. "Но только вы можете довести этот вопрос до конца", – обратились они к президенту Соединенных Штатов.

Кто подписал письмо

Среди подписантов от Республиканской партии есть представители:

  • Джо Уилсон (Южная Каролина);
  • Брайан Фицпатрик (Пенсильвания);
  • Дон Бейкон (Небраска);
  • Карлос Хименес (Флорида);
  • Джефф Херд (Колорадо);
  • Энди Харрис (Мэриленд);
  • Макс Миллер (Огайо).

В СМИ отметили, что это свидетельствует о расширении коалиции Республиканской партии, стремящейся "вернуть Трампа на сторону Украины, поскольку он резко склонился в пользу Путина".

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп продолжает утверждать, что ему ничего не известно об ограничениях в работе Starshield, "военного пакета" Starlink для Украины. Владелец этой сети Илон Маск ранее заявлял, что приказ якобы отдал лично президент США. Трамп уверяет, что не был инициатором ограничений.

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