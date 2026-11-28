Искусственно созданный голод 1932–1933 годов был целенаправленной кампанией, целью которой было уморить голодом и поработить украинский народ, а также уничтожить культуру и идентичность нации. Почти столетие спустя режим российского диктатора Владимира Путина продолжает это кровавое наследие.

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Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, который 28 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, опубликовал специальное обращение к украинцам. Текст опубликован пресс-службой на официальном сайте главы канадского правительства.

"Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, пострадавших и погибших во время Голодомора – геноцида, организованного сталинским советским режимом в 1932–1933 годах", – напомнил политик.

Он подчеркнул, что эта кампания была целенаправленной, но Украине удалось выстоять. Сейчас Москва вновь посягает на украинскую нацию.

Россия бомбит церкви, школы и больницы, насильно вывозит детей, разрушает сельскохозяйственное производство и уничтожает критически важную энергетическую инфраструктуру накануне зимы. Украинцы тем временем демонстрируют чрезвычайное мужество, решимость и силу.

"Борьба Украины – это наша борьба, их дело – наше дело, а их независимость станет нашей победой", – сказал канадский премьер.

Карни добавил, что его страна стоит плечом к плечу с украинским народом с начала неспровоцированного и неоправданного полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. "Сегодня мы работаем вместе с Украиной и нашими союзниками ради достижения справедливого и прочного мира, который гарантирует суверенитет и долгосрочную безопасность Украины. Будущее Украины принадлежит исключительно украинскому народу", – заявил он.

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"Советский режим пытался скрыть правду о своих преступлениях. Ему это не удалось. Поколения украинцев – в том числе и здесь, в Канаде, – сохранили память о Голодоморе. Сегодня мы чтим память миллионов невинных людей, чьи жизни оборвались, и выражаем солидарность с украинцами в Канаде и во всем мире", – подытожил Карни.

"Слава Украине!" – такими словами завершил заявление премьер-министр.

Как писал OBOZ.UA, 28 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Во время встречи обсуждали запуск Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также создание международного компенсационного механизма со стороны России.

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