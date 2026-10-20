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Алексей Кущ
Алексей Кущ

Экономист

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
861
Блог |

Путин может сыграть на Иране, Трамп – на Украине: мир приближается к опасному геополитическому торгу

Путин может сыграть на Иране, Трамп – на Украине: мир приближается к опасному геополитическому торгу
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Источник: White House

Из достаточно пространного поста президента США Дональда Трампа касательно завершения войны в Украине, можно выделить один незамеченный многими тезис.

Трамп говорит о том, что "Россия очень слабо помогает Ирану в сравнении с тем, как могла бы помогать".

И хотя данный тезис не имеет прямого отношения к Украине, он крайне важен для понимания общей диспозиции сторон.

США накануне очередного раунда противостояния с Ираном опасаются военного сближения РФ и Ирана.

С одной стороны, такая российско-иранская синергия уже является реальностью.

С другой, она действительно могла быть значительно более активной.

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Добавим сюда и возможную роль РФ касательно приема "на деподит" иранского обогащенного урана и пазл нынешней геополитики США сложится.

И напрасно ожидать коррекцию данного курса после ноябрьских довыборов в американский Конгресс.

Наоборот, указанная выше позиция Белого дома только усилится.

Как раз сам факт выборов еще как-то сдерживает Трампа в риторике, а после ноября сдерживающих факторов практически не будет.

Даже если Конгресс перейдет в оппозицию к Трампу, политическое противостояние в США сделает Трампа еще радикальнее в действиях.

В связи с таким раскладом, встреча Трампа и Си в ноябре в Китае на саммите тихоокеанского региона, может стать исторической.

Предчувствуя такие радикальные геополитические изменения, ЕС может начать срочный поиск своего варианта завершения войны (чтоб не стать статистом).

Жаль, что наш голос во всех геополитических перипетиях все слабее и слабее....

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Алексея Куща
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