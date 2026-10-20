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Путин хочет устроить встречу с Трампом и Си Цзиньпином: в ISW раскрыли, что задумал Кремль

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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Путин хочет устроить встречу с Трампом и Си Цзиньпином: в ISW раскрыли, что задумал Кремль
Путин хочет устроить встречу с Трампом и Си Цзиньпином. Источник: издание ".точка"

Кремль активно настаивает на проведении трехстороннего саммита с участием США, России и и Китая. Таким образом Москва пытается позиционировать себя как равноправного международного субъекта.

Одновременно РФ пытается укреплять международные связи, бросающие вызов возглавляемым Западом организациям. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Подробности дипломатической инициативы

По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на осведомленные источники и бывшего сотрудника российской разведки, диктатор РФ Владимир Путин озвучил идею трехсторонней встречи в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 9 октября.

Российский диктатор предложил провести переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18-19 ноября. Источники отмечают, что Путин хочет добиться выгодного для России варианта урегулирования войны в Украине.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил переговоры о возможной встрече. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил об обсуждениях, подчеркнув, что окончательные договоренности пока не достигнуты.

Чего на самом деле добивается Путин

Эксперты ISW выделяют несколько ключевых причин, по которым Кремль продвигает формат трехсторонних переговоров. Путин пытается выстроить образ России как равного участника глобальной политики наряду с США и Китаем.

Предлагаемый саммит служит инструментом для продвижения концепции "альтернативной евразийской архитектуры безопасности", которую Кремль продвигает с весны 2024 года с целью ослабления влияния НАТО и Запада.

Включая Россию в повестку взаимоотношений между США и КНР, Путин рассчитывает улучшить свои позиции в глазах Трампа и добиться от Вашингтона уступок без реальных шагов к мирному урегулированию российско-украинской войны.

Напомним, Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность трехсторонней встречи с участием лидера Китая Си Цзиньпина. Однако окончательных договоренностей относительно переговоров и их повестки дня пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство иностранных дел Китая не располагает информацией о возможной встрече лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

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