Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин был очень зол из-за Крымского моста. В то же время американский лидер подчеркнул, что никаких решений о завершении войны в Украине не будут принимать без президента Владимира Зеленского.

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Об этом Трамп сказал в разговоре с корреспондентом NBC News Гейбом Гутьерресом. Журналист рассказал о позиции американского президента после их беседы и подтвердил, что Трамп согласился с необходимостью участия Украины в принятии решений о ее будущем.

По словам Гутьерреса, Трамп согласился с позицией Зеленского о том, что Соединенные Штаты не должны принимать решения об Украине без самой Украины.

"Президент Трамп сказал, что согласен с этим и что не будет этого делать. Однако во всем мире заметили его теплый прием Путина – по сути, как вы знаете, встречу с авторитарным лидером и исключение Украины из процесса", – подчеркнул журналист.

Таким образом, американский президент заверил, что Украина будет участвовать в процессе принятия решений, касающихся ее будущего.

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Ранее Трамп также прокомментировал свои контакты с Путиным и возможность обсуждения войны в Украине с участием других мировых лидеров.

Он сделал комплимент российскому диктатору и заявил, что руководители США, России и Китая обсудят "все мировые проблемы", в частности войну в Украине. По словам Трампа, эту тему он уже "очень долго" обсуждал с Путиным.

В то же время после встреч и дипломатических церемоний в Шэньчжэне конкретных результатов по урегулированию войны объявлено не было.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Трамп заявил, что для него честь быть рядом с Путиным, и возмутил сеть.

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Также OBOZ.UA сообщал, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин провели "исторические" переговоры в Китае. Опубликовали главные заявления.