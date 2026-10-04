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Путин очень хочет постоянной эскалации: Зеленский намекнул на удары по мобильной связи в Москве

Иван Черленский
Иван Черленский
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Путин очень хочет постоянной эскалации: Зеленский намекнул на удары по мобильной связи в Москве
Владимир Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин стремится к постоянной эскалации войны и продолжает наносить удары по дата-центрам и мобильной связи. При этом такими сервисами пользуются обычные люди не только в Украине, но и в самой России, в частности в Москве.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, намекнув на удары по цифровой и мобильной инфраструктуре РФ. Информацию по этому вопросу собрал OBOZ.UA.

Зеленский обратил внимание на то, что мобильной связью пользуются не только в Украине, но и в самой России, в частности в Москве.

"Как можно наносить удары по дата-центрам, по мобильной связи? Как Путин это делает? Как он не думает, что мобильной связью пользуются не только в Киеве, не только в Украине, но и в Москве?" — сказал Зеленский.

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Президент признался, что его удивляет стремление России ежедневно усиливать эскалацию.

"Я, честно говоря, удивлен этим зверinskym стремлением к ежедневной эскалации. То есть он рассчитывает на то, что эскалация будет постоянной. Он этого очень хочет", — отметил глава государства.

Путин очень хочет постоянной эскалации: Зеленский намекнул на удары по мобильной связи в Москве

Владимир Зеленский заявил о стремлении РФ к эскалации. Источник: Скриншот

В то же время Зеленский подчеркнул, что просто призвать Путина прекратить войну недостаточно.

"Это ответ всем тем, кто считает, что нужно попросить Путина, и он точно закончит войну. Просто не получится", – сказал президент.

Отдельно глава государства упомянул ситуацию в Одесской области и в Харькове.

"Он сеет хаос в Одесской области, также в Харькове россияне попытались сделать то же самое. Еще раз выражаю огромную благодарность харьковчанам – он не смог их сломить, даже несмотря на то, что враг находится очень близко. Просто не смог", – отметил глава государства.

Он назвал Харьков символической первой столицей Украины для Путина.

"Честно говоря, Харьков победил Путина. Я уверен, что для него это символическая первая столица Украины. Харьковчане просто молодцы", — сказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA писал, что после российских атак на дата-центры и цифровую инфраструктуру правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на укрепление резервных информационных систем государственных органов. Средства, в частности, будут направлены на создание автономных резервных площадок, развитие облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования и программного обеспечения, а также систем резервного копирования.

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