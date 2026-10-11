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"Путин очень хочет мира": Трамп выступил с новым заявлением после заключения соглашения с РФ

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 2,1 т.
"Путин очень хочет мира": Трамп выступил с новым заявлением после заключения соглашения с РФ
Трамп вновь уверяет, что Путин хочет мира. Источник: Скриншот

Президент США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы стремится к миру и заключению мирного соглашения с Украиной. По его словам, стороны уже обсуждали такую возможность.

В то же время американский президент обвинил Владимира Зеленского в нежелании договариваться, заявив, что вопрос о мире мог быть решен уже много раз. Об этом он заявил, отвечая на вопросы СМИ.

Трамп вновь уверяет, что Путин хочет мира

Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хотела бы заключить мирное соглашение с Украиной, и добавил, что этот вопрос уже обсуждался.

В то же время американский президент утверждает, что вопрос о мире в Украине "мог быть решен много раз", но Владимир Зеленский, по его словам, не хочет заключать соглашение "по каким-то причинам".

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Диктатор с мирными намерениями и дешёвой нефтью

Отдельно Трамп похвалил Путина за то, что тот якобы хочет обеспечить мир нефтью по очень низкой цене.

Итак, пока Россия продолжает обстреливать Украину, убивать людей и разрушать города, Трамп рассказывает о мирных устремлениях российского диктатора. Похоже, в этой версии событий главное — не то, что делает Россия, а то, как красиво Путин описывает свои намерения.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября Трамп похвастался "успешным" разговором с Путиным. Он, мол, договорился с "другом Владимиром" о закупке российского дизельного топлива, в связи с чем Вашингтон начал снимать с Москвы часть санкций, введенных против агрессора.

Зеленский выразил разочарование "нечестными и несправедливыми" действиями США. В ответ на критику украинского президента Трамп публично поблагодарил Путина.

Также президент США заявил, что Украине пора назначить нового лидера. Поскольку действующий президент Зеленский якобы "никогда не заключает соглашений" и не идет ни на какие компромиссы.

На какие компромиссы пошел его "друг Владимир", развязавший войну против Украины, Трамп не уточнил. Да и о том, не засиделся ли в кресле президента сам Путин, правящий Россией уже четверть века, глава Белого дома, похоже, не задумывается.

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