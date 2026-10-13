"Путин больше заинтересован в заключении мира": Трамп заявил, что нарушения энергетического перемирия имели место с обеих сторон. Видео

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о нарушении энергетического перемирия между Россией и Украиной. Во время общения с журналистами он заявил, что нарушения якобы имели место с обеих сторон, а российский диктатор Путин, по его мнению, даже больше, чем украинский президент, стремится заключить мирное соглашение.

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В ответ на вопрос журналистов о российской атаке на Украину ночью Трамп сказал, что не уверен в этой информации и пообещал её проверить. В то же время он настаивал, что обе стороны согласились на прекращение огня.

"Они согласились. Знаете, почему? Потому что я сказал: „Вы соглашаетесь". Вот почему", — заявил американский президент.

Позиция Трампа

Журналисты обратили внимание Трампа на то, что Украина заявляет о поддержке энергетического перемирия, тогда как Россия продолжает атаки. Однако американский президент не согласился с такой формулировкой и заявил, что оба лидера якобы поддерживают договоренность.

"Я думаю, что они оба его поддерживают. Я думаю, что на самом деле Путин стремится заключить соглашение даже больше, чем Зеленский", – сказал Трамп.

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Ранее журналисты напомнили ему, что Россия уже нарушила режим прекращения огня и атаковала Украину ночью. На это президент США ответил: "Нарушения происходили с обеих сторон".

Соглашение о дизельном топливе

Отдельно Трамп высказался о возможных договоренностях относительно дизельного топлива и ограничений на поставки энергоресурсов. Он пояснил, что решение в этой сфере может повлиять не только на США, но и на другие страны мира.

"У нас есть… Знаете, мы добываем много нефти. Мы могли бы ввести ограничения на нефть, но это очень-очень сильно сказалось бы на остальном мире. И мы могли бы ввести ограничения, знаете, ограничить поставки дизельного топлива, оставить все себе", — заявил американский президент.

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По словам Трампа, такие ограничения имели бы серьезные последствия. Он подчеркнул, что рассматривает возможное соглашение не только с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

"На самом деле это не соглашение для меня. Это соглашение для остального мира", – сказал он.

Трамп также заявил, что поддерживает решения, которые могут помочь американским фермерам и скотоводам. В то же время он призвал президента Украины сосредоточиться на заключении соглашения.

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"Мне нравится всё, что может помочь нашим фермерам, нашим скотоводам. И я действительно считаю, что Зеленский должен сосредоточиться на заключении этого соглашения", — добавил президент США.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", – заверил лидер Белого дома.

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– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это заявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

– Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент сказал, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".