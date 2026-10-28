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Путин 90 минут читал лидерам Финляндии и Норвегии лекцию об истории славян – FT

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Путин 90 минут читал лидерам Финляндии и Норвегии лекцию об истории славян – FT
Путин прочитал Стуббу и Стере лекцию по истории. Источник: иллюстративное фото, сгенерированное ИИ

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере провели 27 октября телефонный разговор с кремлевским главарем Владимиром Путиным. Они рассчитывали узнать о готовности российского режима к мирным переговорам. Но вместо обсуждения мира российский диктатор устроил европейцам "лекцию о средневековой истории".

Об этом изданию Financial Times рассказали три осведомленных источника. Вместо запланированных 30 минут разговор, а точнее "долгая нотация о первопричинах конфликта", затянулся на полтора часа.

Лекция по истории

Напомним: разговор состоялся "по инициативе финской и норвежской сторон и в консультации с Украиной", и был призван "обсудить войну России против Украины и дипломатические усилия по ее прекращению". Однако перспектива немедленного прекращения огня, являющегося ключевым требованием Украины, во время телефонного разговора "почти не затрагивалась".

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Издание отмечает, что европейские лидеры "сознательно решили не перебивать исторические отступления" Путина, чтобы иметь возможность "оценить его реальную готовность к серьезному диалогу" с Европой.

Этот разговор стал первым прямым контактом кремлевского главаря с европейскими союзниками Украины с июля прошлого года. Однако издание не пишет, удалось ли Стуббу и Стере добиться успеха: первый без подробностей сообщил, что беседа "была откровенной и продуктивной", а второй вообще никак не прокомментировал путинскую лекцию.

Существенного изменения позиции нет

Издание отдельно уточняет, что Стубб и Стере уже связались с украинским лидером Владимиром Зеленским и отчитались ему о звонке в Кремль.

"Президент Украины сообщил, что европейские лидеры дали понять Москве: для деэскалации необходимы реальные шаги, в частности прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины", – отмечают в FT.

Так или иначе, "попытка североевропейских лидеров проверить готовность Кремля к переговорам не выявила признаков существенного изменения российской позиции", констатирует издание.

Реакция Европы

Таким образом, наглядно продемонстрировано отсутствие единой стратегии Европы в диалоге с Москвой, считают в FT.

Сами Стубб и Стере утверждают, что стремились передать "прямые сигналы относительно будущих переговоров о завершении войны", которые запланированы на ноябрь в Абу-Даби. При этом политики подчеркнули, что не выступали от имени всей Европы.

Такой шаг лидеров Норвегии и Финляндии уже "вызвал критику среди партнеров в регионе", констатирует издание.

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично заявила, что не видит никаких признаков стремления Москвы к миру, и призвала сохранять единство континента и не действовать в одиночку.

В офисе премьер-министра Италии Джорджи Мелони добавили, что этот звонок также выявил проблему: Европа должна быть участником мирного процесса, но "до сих пор не определилась, кто именно должен ее представлять".

В целом Путин системно продвигает мифическое видение истории, не имеющее ничего общего с научными фактами, используя это для оправдания своей политики. Такие нарративы формируют искаженное восприятие событий в мире и усложняют борьбу с пропагандой – об этом рассказал историк, автор канала Історія Без Міфів Владлен Мараев в интервью проекту шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия".

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