Приструните, любезный, свою бешеную собаку, Вы ж не Трамп какой
Итак, 12 ноября во время встречи с Уиткоффом и Зятькоффом Путин рассказал глупым американцам кое-что новое.
Далее текст на языке оригинала
І тут важливим є повний текст висловлювання,
тож – пряма пуйлова мова:
"Ми знаємо, що українська сторона порушує питання так званих сірих зон,
і це, як я вже казав, завжди буде яблуком розбрату.
Для нас існує лише одна лінія розмежування – лінія державного кордону,
тоді все буде зрозуміло: тут ви, тут ми, і це лінія розмежування.
Як тільки ми втягуємося в міркування про "сірі зони", які трактуються по-різному, одразу починаються суперечки та нестабільність будь-яких домовленостей.
Жодного тривалого миру [в такому разі] не буде".
Не будемо навіть вдаватися в подробиці щодо того, яка саме "сторона" полюбляє казати про згадані [буферні] зони – названа українська чи, якщо чесно, американська, якщо не взагалі російська, що було би ще чесніше.
Має значення не те, хто перший сказав няв, а що зараз мається на увазі.
А на увазі, схоже, мається щось КОРЕЙСЬКЕ: саме КОРДОН.
Й оскільки йдеться, таким чином, про азійський приклад, то час звернутись до Азії, тобто до Китаю, і Україні.
Потрібна така собі умовна нота. НОТА СІ.
Наразі – українська. Українська нота Сі Цзіньпінові.
Ну, наприклад:
"Любий друже вельмишановний Головний Китайцю!
Дуже Вас поважаємо,
Ви для нас завжди кайф, хайп, вайб і драйв!
Від речниці Вашого МЗС Мао Нін ми знаємо, що позиція КНР щодо виключно всіх питань є чіткою, послідовною, зрозумілою, миролюбною, відповідальною й виваженою -
згідно з Уставом ООН, де могутній, міцний і потужний територіально єдиний Китай завжди присутній (навіть разом із власним собакою)!
Ми щиро поділяємо погляд КНР на необхідність збереження територіальної цілісності країн, розуміючи, зокрема, й такий її варіант, як, приміром, "Одна країна, дві системи",
і вважаємо його принципово відмінним від варіанту зовсім іншого – "Одна країна – дві цілісності"
(тобто загальновизнана цілісність включаючи Тайвань і цілісність, що його не включає;
або загальновизнана цілісність станом на 1991-й рік і якась нова незрозуміла цілісність "з урахуванням нових, в тому числі й вигаданих, реалій").
Цінуючи Вашу повагу до ООН і факт приєднання КНР до Будапештського меморандуму,
Україна не має жодних сумнівів щодо й подальшої чіткої, зрозумілої, миролюбної, відповідальної й виваженої послідовності Вашої країни до необхідності збереження територіальної цілісності за світовими загальновизнаними стандартами,
адже саме очолювана Вами Китайська Народна Республіка є одним із двох загальновизнаних полюсів Світової Цивілізації,
на яких тримається стабільність на планеті…"[і далі – за смаком].
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