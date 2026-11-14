''Прекращение огня лично не поддерживает Путин'': Зеленский рассказал о переговорах в Абу-Даби и указал на главную опасность

По итогам переговоров в Абу-Даби домой могут вернуться 1200 или 1300 военнопленных защитников: точное количество сейчас согласовывают. В то же время Москву якобы удалось убедить в необходимости привлечения к переговорам представителей Европы, до конца ноября европейские страны должны определиться, кто будет представлять их в переговорном процессе.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с медиа, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич. Глава государства также прокомментировал желание Кремля определять будущее НАТО и конфигурацию европейской системы безопасности заявив, что против прекращения огня выступает лично Владимир Путин.

По словам главы государства, критически важными на переговорах в Абу-Даби для Украины были энергетическое перемирие, разблокирование Черного моря, освобождение пленных, а также подготовка встречи лидеров, которая, как верит Зеленский, является единственным путем к реальному завершению войны.

"По части вопросов – "руские" сказали, что у них нет мандата", – отметил президент.

Договоренности об обмене пленными.

В обсуждении гуманитарных шагов по обмену военнопленными Киев поставил перед собой амбициозную цель: обменять всех на всех или "хотя бы большое количество людей".

"Главный их сигнал – провести крупнейший обмен за все время войны. Украинцы поддержали предложение об обмене всех на всех. Американцы после всех разговоров поехали в Москву к Путину. Но там им удалось договориться, что будет больше тысячи на больше тысячи. Сейчас будут решать, каким будет количество: 1200-1300", – отметил Зеленский.

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Киев настаивает на привлечении Европы к переговорам

Президент отметил, что американская сторона считает важным сам факт разблокирования трехстороннего переговорного процесса. В то же время американцы, похоже, разделяют позицию Украины по привлечению европейских государств.

"Была услышана наша настойчивость по поводу присоединения Европы к этому формату. Они поддержали, что в следующий раз Европа будет не в соседней комнате, как это было сейчас в Абу-Даби, а за одним столом переговоров и у нас будет общая повестка. Американцы поехали и с этим предложением в Москву тоже, вернулись и сказали, что все стороны это согласовали", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что на встрече с европейскими партнерами высказал мнение, что будет некорректно, чтобы Украина выбрала одного человека от Европы, который будет представлять их интересы.

"Есть много разных диалогов, звонков, разговоров и так далее – о том, кто может представлять Европу. Я не хочу разделения Европы из-за этого выбора и не хочу, чтобы Украина несла за это ответственность, потому что мы зависим от европейской поддержки, а значит, от европейского единства. Я их попросил, чтобы до конца ноября они определились – кто будет представлять Европу. Но у нас есть договоренность, что последнее слово – за Украиной. Мы должны иметь контакты Европы с Америкой и с "рускими" по повестке, которая будет понятна Украине и всей остальной Европе", – подчеркнул глава государства.

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Он напомнил, что речь идет более чем о 30 странах: 27 членах Евросоюза и государствах, не входящих в него.

"Все эти страны хотят понимать, что происходит в переговорном процессе, потому что они поддерживают нас. Кто-то больше, кто-то меньше, но поддержка есть. Кто-то – военную, кто-то – гуманитарную, кто-то – политическую. Мы все должны быть в одной команде", – подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что одним из вариантов того, кто может представлять Европу на переговорах, назывались лидеры ЕС и НАТО – учитывая, что в ходе переговоров шла речь о гарантиях безопасности, восстановлении страны и общем завершении войны.

"Так может быть представлена Европа, если это не будет какой-то один человек, которого выбрали все. От американской стороны два представителя, поэтому от Европы тоже может быть несколько человек. Вот во время этих встреч в Абу-Даби были советники по вопросам нацбезопасности четырех стран из ЕС и вне ЕС: Великобритания, Франция, Германия, Италия. Это один из вариантов, но может быть и другой вариант. Кто-то предлагает Финляндию, Норвегию. Есть мнение, что это может быть Польша. Есть несколько разных критериев. Главное – Европа будет, и теперь Европа должна решить, а потом согласовать с нами, кто именно это будет. Скорее всего, это будут 3, 4, 5 человек, которые представляют Европу в целом", – предположил Зеленский.

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Прекращение огня лично не поддерживает Путин

Российская делегация в Абу-Даби отказалась обсуждать энергетическое перемирие, сославшись на отсутствие мандата на решение этого вопроса – усугубленное, по словам Зеленского, нежеланием его решать.

"Так же, как и любое другое прекращение огня не обсуждалось в деталях, потому что "руские" сказали: "Решайте это с Путиным". На что наша команда сказала: "Мы же для этого и предлагали: если у вас все решает Путин, тогда давайте встречу лидеров". В итоге договорились, что американская команда полетит к Путину и поговорит об этом. На сегодня есть то, что есть. Прекращение огня лично не поддерживает Путин", – отметил президент Украины.

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Новая архитектура безопасности в Европе: чего хочет Москва?

Зеленский отметил, что на переговорах американцы поднимали вопрос создания "определенной другой структуры безопасности после войны в мире и прежде всего – в Европе": президент Украины считает это опасным.

"Это не должно быть главной повесткой, и она не должна исходить от Украины. Но я считаю, что именно на эту повестку американцы затягивали "русских", потому что "русские" заинтересованы именно в этом – пересмотреть структуру безопасности как минимум в Европе. Мое беспокойство подчеркивают и подтверждают те опасные сигналы, которые накануне исходили от Путина относительно границ и так далее. То, что Путин хочет изменить границы в Европе, – факт. Я уверен, что это лежит в основе его концепции пересмотра гарантий безопасности в Европе. Это опасно, потому что, на мой взгляд, именно из-за таких вещей начинаются войны или эскалации", – отметил Зеленский.

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Он рассказал, что предупредил европейских партнеров о том, что им нужно относиться к этому очень серьезно, – и они "именно так к этому и относятся все".

"Порядок действий должен быть таким: прекращение огня, окончание войны в Украине, гарантии безопасности Украине. Украина и так уже давно является частью Европы. В Европе нет гарантий безопасности и для Европы без Украины. Это просто невозможно. Нельзя ставить все с ног на голову и сначала говорить об изменении структуры безопасности в мире или в целом на континенте, а только потом – об окончании этой войны и гарантиях безопасности Украине. Сначала нужно закончить эту войну", – отметил Зеленский.

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Он добавил, что, похоже, в 2021 году Путин привозил Байдену именно эту идею: перераспределение сил в Европе и мире, ослабление или отвод войск НАТО, вывод американских войск из Европы.

"Любые подобные изменения очень опасны. Во-первых, Россия точно не может решать за все общества, входящие в НАТО. Во-вторых, если Россия хочет убрать силы, которые стоят на защите, то зачем? Думаю, Путин будет говорить о Финляндии, Швеции. Уверен, будет поднимать вопрос о Венгрии и присутствии американцев в странах Балтии. Поэтому если американцы действительно хотят именно такого диалога, поддерживая инициативы "русских" относительно структуры безопасности в Европе, то это должны решать все европейские страны, входящие в НАТО, а не кто-то отдельно. И решать – только после окончания войны, чтобы не оказаться в шпагате – чтобы не быть просто на растяжке из-за этой войны и всех соответствующих вызовов и угроз", – подчеркнул глава государства.

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Он подчеркнул: под предлогом "новой архитектуры безопасности" Москва стремится к тому же, чего добивалась много лет подряд: перераспределению влияния в Европе, а значит – и во всем мире.

Как рассказывал OBOZ.UA, Зеленский объяснил, что стоит за заявлением Кремля о новой "гуманитарной операции". По его словам, Путин "просто хочет, чтобы мы вышли из Константиновки".

Также президент рассказал, что сейчас США впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса.

"Я считаю, что во всем должна быть логическая последовательность: окончание войны, гарантии безопасности Украине, потому что именно против Украины ведется эта война, и только потом дальнейшие шаги. Потому что мне понятно: если Украина в НАТО – как бы фантастически это сейчас ни звучало – понятно, что Россия хочет услышать, как меняется общая структура безопасности. Если Украина не в НАТО, то что меняется для стран НАТО и что именно тогда гарантирует безопасность Украины? НАТО – это реальная архитектура безопасности в Европе. А какая еще есть архитектура безопасности в Европе? Реальная безопасность в Европе – это ЕС и НАТО. Все. Больше нет никакой безопасности в Европе", – отметил Зеленский.

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В Европе, добавил он, есть также страны с нейтральным статусом. Юридически фиксировать такую нейтральность в угоду Кремлю Украина не будет. Если же речь идет о том, что Украина не является членом НАТО, то "мы уже находимся в этом статусе".

"А что тогда обеспечит нашу долгосрочную безопасность? Если они предполагают, что мы не будем в ЕС, то это не так – мы будем, об этом говорят на всех уровнях. Пока что Украина не входит ни в один из союзов. А закрепление нейтралитета означает, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина не пойдет", – резюмировал Зеленский.

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