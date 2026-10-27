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Приграничные польские регионы инициировали прекращение сотрудничества со Львовом из-за решения о годе УПА

Дарья ДуроваДарья Дурова
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Приграничные польские регионы инициировали прекращение сотрудничества со Львовом из-за решения о годе УПА
Митинг в Варшаве, февраль 2022 года. Иллюстративное фото. Источник: Facebook

Польский город Перемышль решил приостановить партнерское сотрудничество со Львовом, а Люблинское воеводство – со Львовской областью. Это произошло после того, как Львовский областной совет объявил 2027-й годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

Решения в понедельник, 26 октября, были официально приняты Перемышльским городским советом, а также сеймиком Люблинского воеводства. Об этом пишет "Укринформ".

За что проголосовали в Перемышле

Перемышль и Львов сотрудничают с 1995 года. Сейчас за приостановление партнерства проголосовал 21 местный депутат, никто не выступил против и не воздержался.

Документ предусматривает возможность возобновления сотрудничества, если во Львове отменят или отзовут решение об УПА, а власти украинского города дистанцируются от инициатив, которые, по мнению польских политиков, прославляют структуры, ответственные за преступления против гражданского населения.

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Мэр Перемышля Войцех Бакун объявил, что совместные мероприятия приостанавливаются до четкого определения позиции властей Львова.

За что проголосовали в Люблинском воеводстве

Тем временем сеймик Люблинского воеводства единогласно поддержал предоставление согласия на расторжение соглашения, действовавшего с 2004 года, об экономическом, торговом, научно-техническом и культурном сотрудничестве со Львовской областью.

За проголосовали все 30 депутатов, присутствовавших на заседании.

Маршалок воеводства Ярослав Ставярский заявил, что постановление должно продемонстрировать несогласие с чествованием лиц, которых он считает ответственными за убийства поляков и представителей других национальностей на восточных территориях бывшей Польши.

Подкарпатское и Малопольское воеводства также осудили инициативу Львовщины

В то же время сеймик Подкарпатского воеводства, в состав которого входит Перемышль, единогласно принял заявление с осуждением решения Львовского облсовета. Депутаты призвали украинские власти уважать память польских жертв, не допускать прославления УПА и обеспечить условия для поисковых и эксгумационных работ и достойного захоронения погибших.

Сеймик Малопольского воеводства (юг РП) тоже единогласно принял обращение к Львовскому облсовету с просьбой отозвать провозглашение 2027-го годом Украинской повстанческой армии. Депутаты заявили о "глубокой обеспокоенности и решительном протесте", призвав принять меры, направленные на восстановление доверия и дальнейшее развитие партнерского сотрудничества, которое должно основываться на уважении к исторической правде, взаимном уважении и ответственности за будущее польского и украинского народов.

Что предшествовало

20 октября Львовский областной совет принял постановления о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии, ее главнокомандующего Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича. Это вызвало резкую реакцию польских властей.

Министерство иностранных дел Украины также раскритиковало решение депутатов, подчеркнув, что оно было принято на региональном уровне без консультаций с центральной властью и дипломатами.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Министерстве национальной обороны Польши опровергли информацию о прекращении поставок крупного пакета военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом УПА.

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