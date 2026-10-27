Приграничные польские регионы инициировали прекращение сотрудничества со Львовом из-за решения о годе УПА

Польский город Перемышль решил приостановить партнерское сотрудничество со Львовом, а Люблинское воеводство – со Львовской областью. Это произошло после того, как Львовский областной совет объявил 2027-й годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

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Решения в понедельник, 26 октября, были официально приняты Перемышльским городским советом, а также сеймиком Люблинского воеводства. Об этом пишет "Укринформ".

За что проголосовали в Перемышле

Перемышль и Львов сотрудничают с 1995 года. Сейчас за приостановление партнерства проголосовал 21 местный депутат, никто не выступил против и не воздержался.

Документ предусматривает возможность возобновления сотрудничества, если во Львове отменят или отзовут решение об УПА, а власти украинского города дистанцируются от инициатив, которые, по мнению польских политиков, прославляют структуры, ответственные за преступления против гражданского населения.

Мэр Перемышля Войцех Бакун объявил, что совместные мероприятия приостанавливаются до четкого определения позиции властей Львова.

За что проголосовали в Люблинском воеводстве

Тем временем сеймик Люблинского воеводства единогласно поддержал предоставление согласия на расторжение соглашения, действовавшего с 2004 года, об экономическом, торговом, научно-техническом и культурном сотрудничестве со Львовской областью.

За проголосовали все 30 депутатов, присутствовавших на заседании.

Маршалок воеводства Ярослав Ставярский заявил, что постановление должно продемонстрировать несогласие с чествованием лиц, которых он считает ответственными за убийства поляков и представителей других национальностей на восточных территориях бывшей Польши.

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Подкарпатское и Малопольское воеводства также осудили инициативу Львовщины

В то же время сеймик Подкарпатского воеводства, в состав которого входит Перемышль, единогласно принял заявление с осуждением решения Львовского облсовета. Депутаты призвали украинские власти уважать память польских жертв, не допускать прославления УПА и обеспечить условия для поисковых и эксгумационных работ и достойного захоронения погибших.

Сеймик Малопольского воеводства (юг РП) тоже единогласно принял обращение к Львовскому облсовету с просьбой отозвать провозглашение 2027-го годом Украинской повстанческой армии. Депутаты заявили о "глубокой обеспокоенности и решительном протесте", призвав принять меры, направленные на восстановление доверия и дальнейшее развитие партнерского сотрудничества, которое должно основываться на уважении к исторической правде, взаимном уважении и ответственности за будущее польского и украинского народов.

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Что предшествовало

20 октября Львовский областной совет принял постановления о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии, ее главнокомандующего Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича. Это вызвало резкую реакцию польских властей.

Министерство иностранных дел Украины также раскритиковало решение депутатов, подчеркнув, что оно было принято на региональном уровне без консультаций с центральной властью и дипломатами.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Министерстве национальной обороны Польши опровергли информацию о прекращении поставок крупного пакета военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом УПА.