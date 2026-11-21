Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов спрогнозировал, реально ли завершить войну в Украине до 1 января 2027 года. По его мнению, такой срок зависит от многих факторов, а достичь этой цели будет крайне сложно.

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Об этом он заявил в комментарии медиа. Он также добавил, что Украина будет работать над тем, чтобы война закончилась как можно скорее.

Прогноз Буданова относительно завершения войны

Журналистка попросила Кирилла Буданова прокомментировать сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа стремится завершить войну до 1 января 2027 года.

В ответ руководитель Офиса президента отметил, что завершение боевых действий желательно для всех. Однако, по его словам, реалистичность такого сценария зависит от многих обстоятельств.

"Да, а кто же не хочет, скажите? Есть ли в мире человек, который не хочет? Я таких не знаю. Реалистично ли это? Ну, зависит от многих факторов. Будем работать над тем, чтобы, возможно, это произошло, хотя это будет просто чудо", – подчеркнул глава ОП.

Трамп хочет ускорить переговоры

Стоит отметить, что накануне британское издание Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ходом обсуждений, сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа хочет достичь мирного соглашения между Украиной и Россией в начале января 2027 года.

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В Вашингтоне стремятся завершить переговоры до того, как демократы получат контроль над Конгрессом США. Для этого американская сторона в последние дни активизировала контакты с представителями Киева, Москвы и европейских столиц, призывая ускорить переговорный процесс.

Напомним, несмотря на заявления о готовности к переговорам, Россия продолжает настаивать на собственных условиях завершения войны. После встречи с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники должны принять "компромиссы" и "реалии".

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что главарь Кремля Владимир Путин уверял его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем. Но этому якобы мешает взаимная ненависть между российским диктатором и президентом Украины Владимиром Зеленским.