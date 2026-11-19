Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп выбрал более мягкий подход к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом американский лидер постоянно требует уступок от Украины.

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Зеленский считает, что такая стратегия может быть связана не с личным отношением Трампа к нему, а с отношениями между странами. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News.

Зеленский объяснил подход Трампа к Путину

По словам президента Украины, Трамп решил искать более мягкий способ диалога с российским диктатором. При этом Зеленский не берется утверждать, является ли это сознательной тактикой американского лидера.

"Это больше об отношениях между странами. Но, конечно, президент Трамп решил найти какой-то мягкий способ диалога с Путиным. Не знаю, это его тактика", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что его собственное отношение к Путину противоположное, поскольку считает его агрессором и захватчиком.

Почему Трампу проще давить на Украину

Зеленский также объяснил, почему, по его мнению, американский президент чаще требует уступок именно от Украины, а не от России.

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"Проще давить на нас, а не на Россию, конечно. Это проще, потому что мы с самого начала под давлением войны", – сказал глава государства.

Как сообщал , на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры длились около часа и завершились без каких-либо публичных заявлений. В начале встречи американский президент назвал Путина другом и похвастался "прекрасными отношениями".

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