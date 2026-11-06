Выборы закончились.

Видео дня

И начали всплывать инсайды от Республиканской партии. Республиканцы в шоке и не понимают, как им оправиться после такого удара.

Всем стало очевидно еще во время избирательной кампании, что Трамп тянет партию на дно. Что от него лучше держаться подальше. Парадоксально, но кандидаты-республиканцы ВООБЩЕ не использовали фамилию Трампа в предвыборных роликах последние две недели.

Более того, его слезно умоляли не ездить, не помогать и не пиариться до 3 ноября. Но он не послушал.

И сейчас начинается самое веселое.

Избирательная кампания президента стартует где-то во второй половине 2027 года, но неофициально – 4 ноября 2026. Потенциальные кандидаты уже начинают примерять на себя костюм будущего участника праймериз. И если у демократов с этим сейчас все хорошо – там целая куча звезд, как старых (Харрис, Ньюсом), так и новых (Окасио-Кортес и Таларико), то у республиканцев с этим прямо беда.

Нечестивая троица – Вэнс-Рубио-Десантис, мягко говоря, обделалась от перспектив праймериз после такого разгрома. Парням стало очевидно, что от Трампа нужно дистанцироваться как можно скорее.

РЕКЛАМА

Проще всего было Десантису. Он нигде не баллотировался, и потому сейчас с поста губернатора Флориды поливает Трампа большими какашками и не выбирает выражений.

Сложнее всего Вэнсу, потому что он вице-президент. Но и Вэнс сейчас активно критикует войну в Иране и называет ее одной из причин поражения.

Хитрее всех действует Рубио, который, по слухам, уже готовится к отставке, чтобы не утонуть в этой дырявой оранжевой шлюпке.

А теперь самое интересное – зуб на Трампа имеют не только те трое. Его активно ненавидят как минимум 5 действующих конгрессменов, которые проиграли выборы из-за Трампа. И, возможно, этот список пополнится еще двумя, когда закончится подсчет в Миссисипи и на Аляске.

Главные истории дня

У Трампа на сегодня до января 2027 года есть большинство в Сенате (53 республиканца), и он верит, что сможет быстро проголосовать все, что нужно, до перехода в оппозицию.

Но нифига…

Минимум 5 сенаторов-республиканцев его ненавидят, потому что из-за него проиграли выборы 3 ноября.

А еще есть те, кто требует обнародовать файлы Эпштейна

А еще есть те, кто требует жесткой позиции по Ху*лу

А еще есть те, кто ненавидит министров войны и здравоохранения

Короче, удачи, Дональд, с твоим "сумасшедшим принтером" законопроектов.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...