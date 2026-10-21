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"Пробивает дно": Уиткофф назвал Путина "гуманистом" и возмутил сеть. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
3,2 т.
"Пробивает дно": Уиткофф назвал Путина "гуманистом" и возмутил сеть. Видео
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Источник: Associated Press.

Спецпосланец президента США Стив Уиткофф во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным назвал его гуманистом и заявил, что одобряет такую характеристику. На фоне полномасштабной войны России против Украины и ежедневных убийств мирных жителей слова американского представителя вызвали возмущение в сети.

Об этом сообщает Vatnik Soup в соцсети Х. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин изучит и оценит все предложения Уиткоффа.

Во время разговора с российским диктатором Уиткофф упомянул о гуманизме президента США Дональда Трампа, после чего обратился к Путину с одобрительной характеристикой.

"Вы так много говорите о том, что президент Трамп – гуманист. Вы и сами гуманист, сэр, и я отдаю этому должное. Я одобряю это", – сказал спецпосланец.

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Эти слова вызвали резкую реакцию в соцсетях. Пользователи возмущаются тем, что представитель американской администрации положительно характеризует главу государства, которое ведет полномасштабную войну против Украины и не прекращает атаки на украинские города и мирное население.

В то же время Песков заявил, что российский президент рассмотрит все предложения, озвученные Виткоффом. О том, какие именно инициативы обсуждались и к каким решениям может привести встреча, в приведенной информации не сообщается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 21 октября специальный посланник президента США Стив Виткофф прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Там он провел трехчасовую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

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