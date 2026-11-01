Российские власти пытаются компенсировать проблемы топливного рынка за счет населения, фактически перекладывая часть расходов нефтяных компаний на рядовых граждан. По сообщениям СМИ, Министерство энергетики РФ предложило правительству разрешить дополнительное повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо на 2,1 рубля за литр. Соответствующее предложение содержится в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину, подписанном вице-премьером Александром Новаком.

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По оценкам Министерства энергетики, продажа импортного топлива по действующим ценам приносит нефтяным компаниям убытки в размере 13–18 рублей на литр даже с учетом государственных компенсаций. Ведомство рассматривает два варианта решения проблемы: дополнительные бюджетные выплаты в размере до 2 млрд рублей ежемесячно в обмен на повышение цен на 1,6 рубля за литр либо увеличение цен на 2,1 рубля без дополнительных расходов бюджета. Министерство финансов и правительство РФ поддерживают второй вариант, который может обеспечить нефтеперерабатывающие предприятия дополнительной выручкой в размере около 12 млрд рублей в месяц.

В случае реализации инициативы совокупное подорожание бензина на автозаправочных станциях крупных нефтяных компаний по итогам 2026 года может составить 11%, или 7,1 рубля за литр, а дизельного топлива – 10,7%, или 8,2 рубля.

Проблемы российского топливного рынка обострились на фоне войны против Украины, ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, санкционных ограничений и роста стоимости импорта нефтепродуктов. Несмотря на значительные собственные запасы нефти, Россия вынуждена компенсировать дефицит отдельных видов топлива закупками за рубежом. В октябре–декабре 2026 года объемы импорта бензина, согласно приведенным оценкам, могут достигать 620 тыс. тонн ежемесячно.

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Предлагаемое повышение цен фактически перекладывает часть расходов на преодоление топливного кризиса на потребителей. Удорожание дизельного топлива также приведет к росту затрат на грузовые перевозки и сельскохозяйственное производство, создавая дополнительное давление на цены товаров повседневного спроса. Таким образом, последствия войны все ощутимее сказываются на благосостоянии российских граждан: государство пытается поддержать прибыльность стратегически важных компаний, одновременно усиливая инфляционное давление на домохозяйства.

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Российская металлургия: задержки зарплат и углубление кризиса

Российская металлургическая отрасль сталкивается с ухудшением финансового положения предприятий, что сопровождается задержками заработной платы, сокращением премий и снижением окладов. Санкционные ограничения, слабый внутренний спрос и высокая стоимость кредитования усугубляют проблемы отрасли, которая по-прежнему зависит от конъюнктуры внутреннего рынка и возможностей экспорта.

По сообщениям СМИ, работники Челябинского металлургического комбината, входящего в группу "Мечел", жалуются на систематические задержки заработной платы, выплат по больничным листам и отпускных. Некоторые сотрудники до сих пор не получили выплаты за сентябрь. После многочисленных жалоб трудовая инспекция начала проверку предприятия. Аналогичные проблемы возникли и на другом активе группы – предприятии "Мечел-Материалы".

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На заводе "СМК-Кулебаки" в Нижегородской области руководство признало задолженность перед работниками на сумму более 82 млн рублей. Сотрудники также сообщают о сокращении окладов более чем наполовину. Задержки заработной платы фиксируются и на металлургических предприятиях оккупированной Россией части Донбасса.

Проблемы с выплатами отражают более масштабный спад в отрасли. Согласно приведенным данным, в 2025 году внутреннее потребление металлопродукции сократилось примерно на 14%, а объемы производства снизились до минимального уровня за последние 15 лет. В первом полугодии 2026 года "Мечел" понес убытки в размере 41,5 млрд рублей, тогда как чистая прибыль "Северстали" за девять месяцев сократилась на 61%.

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Сочетание слабого спроса, дорогих кредитов и экспортных ограничений повышает риски дальнейшей реструктуризации задолженности и банкротств. Для предприятий это означает необходимость сокращать расходы, а для работников – увеличение риска потери доходов и ухудшения условий труда. В более широком контексте проблемы металлургии свидетельствуют о том, что военные расходы и структурные дисбалансы российской экономики все сильнее затрагивают гражданские отрасли.

Москва столкнулась с ростом бюджетного дефицита

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Даже Москва, обладающая одной из наиболее сильных налоговых баз среди российских регионов, сталкивается с увеличением бюджетного дефицита. Мэр столицы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ предусматривает дальнейшее увеличение разрыва между доходами и расходами города.

Согласно проекту, дефицит московского бюджета по итогам 2026 года прогнозируется на уровне 448 млрд рублей, а в 2027 году может увеличиться до 651 млрд рублей. Одновременно городские власти планируют сократить расходы по восьми из тринадцати городских программ. Ограничения затронут образование, развитие городской среды, транспорт, культуру, туризм, спорт, градостроительную политику и другие направления.

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Более 90% доходов столичного бюджета формируют налоговые поступления. Согласно проекту, в 2027 году они должны составить 5 380,5 млрд рублей – на 22,5 млрд меньше, чем в 2026 году. На этом фоне увеличение дефицита означает усиление зависимости города от заимствований и рост будущих расходов на обслуживание долга.

Бюджетная ситуация в Москве имеет значение не только для столицы. Сокращение доходов и необходимость пересмотра расходов свидетельствуют об усилении финансовых ограничений даже в наиболее богатых регионах России. Если эта тенденция сохранится, у городских властей будет все меньше возможностей одновременно финансировать инфраструктурные проекты, социальные программы и выполнять другие бюджетные обязательства без увеличения долговой нагрузки.

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Инфляция сдерживает смягчение денежно-кредитной политики

Ускорение инфляции вынуждает Центральный банк РФ сохранять жесткие денежно-кредитные условия, ограничивая перспективы возвращения к дешевому кредитованию. 23 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила о сохранении ключевой ставки на уровне 14% годовых. Это второе подряд решение оставить ставку без изменений после сентябрьской паузы, прервавшей цикл ее снижения, начавшийся в июне 2025 года.

Основными причинами такого решения стали ускорение роста цен и сохранение высоких инфляционных ожиданий среди населения и бизнеса. Согласно приведенным прогнозам, инфляция по итогам 2026 года может составить 7,6% – почти вдвое выше целевого показателя регулятора в 4%.

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Одним из ключевых факторов инфляционного давления остаются ограничения предложения, в частности временный вывод из эксплуатации части нефтеперерабатывающих мощностей и логистической инфраструктуры. Согласно приведенным данным, в третьем квартале 2026 года текущий рост цен с учетом сезонности ускорился до 8% против 4,8% во втором квартале, а базовая инфляция достигла 6,2%. Прогноз годовой инфляции повышен до 7,1–7,6% по сравнению с ранее установленным диапазоном 6–7%.

Дополнительным осложняющим фактором остаются инфляционные ожидания населения, которые в августе составляли 13,7%. Такой уровень повышает вероятность того, что потребители и предприятия продолжат учитывать ожидаемое подорожание при принятии решений о ценах, закупках и заработной плате.

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В то же время кредитная активность корпоративного сектора и домохозяйств остается высокой. В августе портфель кредитов юридических лиц вырос на 1,3%, а прогноз годового роста требований к организациям был повышен до 9–12%. В сентябре объем выданных потребительских кредитов наличными достиг 471,9 млрд рублей – на 50% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Сочетание высокого спроса на кредитные ресурсы с инфляционным давлением усложняет задачу регулятора по сдерживанию роста цен без чрезмерного торможения экономической активности.

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Дополнительные риски создает бюджетная политика. По оценкам аналитиков, дефицит федерального бюджета по итогам года может составить 6,8–7,2 трлн рублей, или 3–3,1% ВВП. Региональные бюджеты, за исключением московского региона, уже сведены с дефицитом в 26 млрд рублей. Необходимость финансировать значительные государственные расходы одновременно с борьбой против инфляции сужает возможности для смягчения денежно-кредитной политики.

Обновленный прогноз Центрального банка предусматривает среднюю ключевую ставку на уровне 14,6% в 2026 году и 12,5–13,5% в 2027 году. Возвращение инфляции к целевому показателю в 4% ожидается лишь в 2027 году. При этом прогнозируемые темпы роста ВВП остаются умеренными: 0,5–1% в 2026 году и 1–2% в 2027 году.

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Таким образом, российская экономика рискует надолго остаться в условиях дорогого кредитования и ограниченных возможностей для инвестиционного роста. Высокие процентные ставки будут осложнять финансирование предприятий, сдерживать модернизацию производства и увеличивать нагрузку на компании с крупными долгами. Относительно более выгодное положение займут субъекты, способные получать бюджетное финансирование или адаптироваться к высокой стоимости капитала.

В совокупности проблемы топливного рынка, спад в металлургии, рост регионального бюджетного дефицита и устойчивое инфляционное давление свидетельствуют об усилении структурных ограничений российской экономики. Война против Украины не только увеличивает прямые государственные расходы, но и углубляет дисбалансы, издержки на преодоление которых все чаще перекладываются на население и гражданский бизнес.

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