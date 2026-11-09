"Об этой войне распространяется много лжи": Трамп сделал странное заявление о Starlink для Украины

Президент США Дональд Трамп усомнился, что скорость работы Starlink в Украине действительно снижали. Он заявил, что не имеет подтверждений этому и не смог объяснить, кто мог принять такое решение.

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Об этом американский лидер рассказал журналисту Россу Даутату. Полную стенограмму интервью опубликовало издание CBS News.

Журналист напомнил Трампу, что из-за снижения скорости спутниковой связи украинским военным стало сложнее ею пользоваться. Он также поинтересовался, кто контролирует работу Starlink в зоне боевых действий – президент США или владелец SpaceX Илон Маск.

Трамп отрицал свою причастность к ограничениям, однако признал, что как президент США обладает широкими полномочиями.

"Это был не я. Не я. Я не знаю. Я бы сказал, что, вероятно, у меня большая власть над всем. Знаете, когда ты президент, у тебя много полномочий", – заявил он.

Журналист уточнил, должен ли американский лидер иметь возможность контролировать работу Starlink при необходимости. Трамп согласился: "Пожалуй, да". В то же время он отметил, что ситуацию удалось урегулировать довольно быстро.

Журналист также поинтересовался, мог ли именно Илон Маск ограничить скорость спутниковой связи. Трамп не стал уточнять, кто принял такое решение, а вместо этого отметил, что впоследствии работу Starlink восстановили.

"Я не могу сказать, кто снизил скорость. Но могу сказать, что в итоге он (Маск. – Ред.) ее восстановил, и теперь у них есть связь", – ответил американский лидер.

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Когда журналист попытался выяснить, почему Трамп не может назвать ответственного, тот вновь подчеркнул, что не знает этого. В то же время президент США поставил под сомнение даже то, что скорость спутниковой связи в Украине действительно снижали.

"Это очень хорошая система, и, возможно, ее скорость снижали. Я даже не знаю. Мне не доказали, что ее действительно снижали. Вокруг этой войны много лжи", – заявил Трамп.

Он добавил, что знает лишь о восстановлении работы системы после того, как узнал о проблеме.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 14 октября SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starshield, которыми пользуются Силы обороны Украины. Из-за этого при движении со скоростью более 160 км/ч они теряли связь, что усложняло выполнение отдельных боевых задач.

После введения ограничений американские СМИ по-разному объясняли, кто стоял за этим решением. В частности, в The Wall Street Journal писали, что Илон Маск лично приказал ограничить доступ Украины к Starshield. Другие издания предполагали, что без участия Белого дома это решение не могло быть принято. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также возложил ответственность за ограничения на Маска. Сам миллиардер, со своей стороны, заявлял, что за работу военной версии Starlink отвечает Пентагон.

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Позже Дональд Трамп сообщил, что Маск якобы снял ограничения после телефонного разговора с ним.

Однако украинские военные, а также советники президента Украины Сергей Бескрестнов и Дмитрий Литвин опровергли сообщения о полном восстановлении работы терминалов. Вечером 23 октября о том, что ограничения скорости Starlink и Starshield продолжают действовать, заявил и Владимир Зеленский.

Уже на следующий день, 24 октября, Минобороны Украины сообщило о полном восстановлении скорости работы систем. По результатам проверок, спутниковая связь стабильно работала даже во время движения со скоростью более 400 км/ч.