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"Об этой войне распространяется много лжи": Трамп сделал странное заявление о Starlink для Украины

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
2,7 т.
"Об этой войне распространяется много лжи": Трамп сделал странное заявление о Starlink для Украины
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп усомнился, что скорость работы Starlink в Украине действительно снижали. Он заявил, что не имеет подтверждений этому и не смог объяснить, кто мог принять такое решение.

Об этом американский лидер рассказал журналисту Россу Даутату. Полную стенограмму интервью опубликовало издание CBS News.

Журналист напомнил Трампу, что из-за снижения скорости спутниковой связи украинским военным стало сложнее ею пользоваться. Он также поинтересовался, кто контролирует работу Starlink в зоне боевых действий – президент США или владелец SpaceX Илон Маск.

Трамп отрицал свою причастность к ограничениям, однако признал, что как президент США обладает широкими полномочиями.

"Это был не я. Не я. Я не знаю. Я бы сказал, что, вероятно, у меня большая власть над всем. Знаете, когда ты президент, у тебя много полномочий", – заявил он.

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Журналист уточнил, должен ли американский лидер иметь возможность контролировать работу Starlink при необходимости. Трамп согласился: "Пожалуй, да". В то же время он отметил, что ситуацию удалось урегулировать довольно быстро.

Журналист также поинтересовался, мог ли именно Илон Маск ограничить скорость спутниковой связи. Трамп не стал уточнять, кто принял такое решение, а вместо этого отметил, что впоследствии работу Starlink восстановили.

"Я не могу сказать, кто снизил скорость. Но могу сказать, что в итоге он (Маск. – Ред.) ее восстановил, и теперь у них есть связь", – ответил американский лидер.

Когда журналист попытался выяснить, почему Трамп не может назвать ответственного, тот вновь подчеркнул, что не знает этого. В то же время президент США поставил под сомнение даже то, что скорость спутниковой связи в Украине действительно снижали.

"Это очень хорошая система, и, возможно, ее скорость снижали. Я даже не знаю. Мне не доказали, что ее действительно снижали. Вокруг этой войны много лжи", – заявил Трамп.

Он добавил, что знает лишь о восстановлении работы системы после того, как узнал о проблеме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 14 октября SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starshield, которыми пользуются Силы обороны Украины. Из-за этого при движении со скоростью более 160 км/ч они теряли связь, что усложняло выполнение отдельных боевых задач.

После введения ограничений американские СМИ по-разному объясняли, кто стоял за этим решением. В частности, в The Wall Street Journal писали, что Илон Маск лично приказал ограничить доступ Украины к Starshield. Другие издания предполагали, что без участия Белого дома это решение не могло быть принято. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также возложил ответственность за ограничения на Маска. Сам миллиардер, со своей стороны, заявлял, что за работу военной версии Starlink отвечает Пентагон.

Позже Дональд Трамп сообщил, что Маск якобы снял ограничения после телефонного разговора с ним.

Однако украинские военные, а также советники президента Украины Сергей Бескрестнов и Дмитрий Литвин опровергли сообщения о полном восстановлении работы терминалов. Вечером 23 октября о том, что ограничения скорости Starlink и Starshield продолжают действовать, заявил и Владимир Зеленский.

Уже на следующий день, 24 октября, Минобороны Украины сообщило о полном восстановлении скорости работы систем. По результатам проверок, спутниковая связь стабильно работала даже во время движения со скоростью более 400 км/ч.

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