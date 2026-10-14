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О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
icon 12,6 т.
О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото
Последствия баллистической атаки РФ на Киев 13 октября 2026 года. Источник: ГСЧС Киева

Вечером во вторник, 13 октября, российские войска снова атаковали Киев баллистикой – и уже второй раз за два дня Украина не получила предупреждение о пусках ракет от партнеров. В столице враг бил по энергетике, также пострадала многоэтажка, вследствие обстрела есть погибшие и пострадавшие.

OBOZ.UA проверил, какие новости в этот момент были в топе на сайтах крупнейших изданий. В то время, когда в Киеве горел пораженный врагом многоквартирный дом, ведущие мировые медиа в основном писали о другом. 

Наиболее оперативными в освещении российской атаки на столицу самой большой страны Европы оказались редакторы британской газеты The Guardian.

О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото

Главная страница The Guardian. Источник: Скриншот

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Между тем BBC, CNN и Bild, а также итальянское информационное агентство ANSA вынесли на самую верхнюю позицию своих сайтов новость о том, что у Папы Римского диагностировали рак легких. Понтифик уже перенес операцию, в ходе которой ему удалили нижнюю долю правого легкого.

Параллельно с этим издания уделили внимание ходу Лиги чемпионов УЕФА.

О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото

Главная страница BBC. Источник: Скриншот

О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото

Главная страница CNN. Источник: Скриншот

О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото

Главная страница Bild. Источник: Скриншот

О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото

Главная страница ANSA. Источник: Скриншот

Тем временем во Франции крупнейшие медиа, в частности Le Monde, писали о протестах, продолжающихся в стране с сентября.

О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото

Главная страница Le Monde. Источник: Скриншот

В Fox News первую страницу посвятили скандалу, развернувшемуся вокруг члена Палаты представителей США Ильхан Омар. Федеральные агенты провели обыск в доме демократки в рамках уголовного расследования, связанного с ее иммиграционными документами.

О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото

Главная страница Fox News. Источник: Скриншот

А Politico писало о том, что у Украины больше рычагов влияния, чем год назад, и европейские лидеры предостерегают Дональда Трампа не упустить их, оказывая давление на Киев.

О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото

Главная страница Politico. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 12 октября, страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. По меньшей мере шесть взрывов в столице прозвучало до объявления воздушной тревоги. Предварительно, были задействованы ЗРК С-400.

Предупреждения от партнеров о запусках ракет в этот раз не поступало, сообщил президент Владимир Зеленский. Украинская сторона и международные партнеры выяснят, почему так произошло.

В то же время президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. В Украине же обеспокоены тем, что американская сторона не предупредила о баллистической угрозе, объяснив это плохими погодными условиями. Украинское руководство считает такое объяснение неадекватным.

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