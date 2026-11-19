Лидеры Европы считают, что на фоне последних требований России о сокращении военного присутствия Альянса на континенте нынешний момент подходит для возвращения к обсуждению вступления Украины в НАТО. Ведь такое членство само по себе является довольно сильной гарантией безопасности для Украины. Но кроме этого, оно может стать важной составляющей долгосрочной безопасности всей Европы.

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По крайней мере, так считает президент Франции Эммануэль Макрон. 19 ноября, после встречи "Коалиции желающих" в Берлине, он призвал вновь вернуться к обсуждению вопросов вступления Украины в НАТО.

Безопасность – ответственность европейцев

"Вопрос безопасности – это ответственность европейцев, потому что речь идет о безопасности Европы... Украина будет очень хорошо вооруженной страной с многочисленной армией. И для нашей долгосрочной безопасности ее присутствие в НАТО целесообразно", – пояснил французский президент.

В возможных будущих переговорах именно гарантии безопасности имеют ключевое значение – и для самих переговоров, и для продолжительности будущего мира. По словам Макрона, Европа и США ранее пришли к согласию относительно возможной схемы таких гарантий – это поддержка украинской армии и определение ее будущего формата, развертывание военных сил стран Коалиции (уже после установления мира на территории Украины и далеко от "замороженной" линии боестолкновений), а также второй эшелон поддержки.

"Эта схема по-прежнему остается в силе. Именно она обеспечит нашу безопасность", – заявил Макрон.

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Формат переговоров

Французский лидер подчеркнул, что Россия до сих пор "не продемонстрировала конкретных шагов к миру".

"Однако уже согласовано, что правильный формат для разговора о мире – это Украина, Россия, Соединенные Штаты и Европа за одним столом", – отметил Макрон.

Только такой формат должен позволить рассмотреть территориальные вопросы, которые в первую очередь относятся к ответственности украинского президента, а также вопросы безопасности Европы.

Приоритет приоритетов

Безусловно, обсуждение формата и технической стороны возможных переговоров о мире в Украине важно. Но на данный момент поддержка Украины и определение содержания будущих переговоров для Европы являются "приоритетом приоритетов", подчеркнул Макрон.

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Он подчеркнул, что для достижения результата необходимо соблюдать определенную последовательность действий. И поддержка Украины в этой последовательности преобладает, поскольку обеспечивает украинцам максимально возможные преимущества уже за столом переговоров.

"Приоритетом приоритетов является помощь Украине, чтобы она могла выстоять и защитить себя в этот критический момент. Также необходимо завершить нашу работу над гарантиями безопасности и четко определить весь комплекс наших требований относительно территориальных вопросов и гарантий безопасности, чтобы результативно возобновить диалог", – пояснил президент Франции.

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Российская угроза

Как сообщал OBOZ.UA, Россия требует от НАТО и Евросоюза пересмотреть подход к европейской безопасности, сократить военное присутствие Альянса на континенте и перестать считать Москву противником или угрозой. Такие ультиматумы российская сторона изложила во время переговоров в Абу-Даби по поводу завершения войны в Украине.

Недавно российский диктатор в очередной раз заявил, что Россия якобы не готовится ни к каким боевым действиям с Европой. Он утверждал, что для этого нет оснований, а со стороны европейских стран сейчас происходит "безусловно, целенаправленное нагнетание ситуации и провокация".

В свою очередь, в Польше заявили, что Россия может готовить масштабные действия в 2026 году. Польская сторона получает соответствующую информацию из многих источников, однако не раскрывает их.