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Президент Евросовета Кошта: безопасность Европы и безопасность Украины – неразделимы

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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Президент Евросовета Кошта: безопасность Европы и безопасность Украины – неразделимы
Встреча Евросовета в Дублине, 13 ноября. Источник: European Council

Позиция лидеров Европейского союза относительно переговоров по поводу войны в Украине остается четкой: безопасность Европы и безопасность Украины неразделимы. Неизменной остается и цель ЕС: это справедливый и длительный мир для Украины, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Заявление прозвучало во время неформального заседания Европейского совета в Дублине, 13 ноября. Такими словами Антониу Кошта сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС перешли к обсуждению украинского вопроса.

Что сказал Кошта

"В Европейском совете мы сейчас обсуждаем Украину и усилия, направленные на заключение мирного соглашения. Наша позиция остается четкой: безопасность Европы и безопасность Украины неразделимы. И наша цель остается неизменной: это справедливый и длительный мир для Украины", – отметил президент Евросовета.

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Кошта подчеркнул, что в ходе текущих дипломатических усилий Европа "будет говорить ясным и единым голосом".

Президент Евросовета Кошта: безопасность Европы и безопасность Украины – неразделимы

Сообщение Кошты в сети. Источник: скриншот

Что было решено

По итогам заседания Евросовета и встречи лидеров ЕС в Дублине Антонио Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделали ряд заявлений. Так, было объявлено, что ЕС "продолжит оказывать значительную финансовую и военную помощь" Украине для укрепления ее позиций на переговорах.

В ЕС приветствовали переговоры на этой неделе в Абу-Даби и "возобновление импульса в мирном процессе", а также заявили, что Европа "продолжит участвовать в этом формате".

Уже на следующей встрече Евросовета (запланирована на 26-27 ноября) будет представлен новый, уже 22-й пакет европейских санкций против России, "потому что Украина должна вести переговоры с позиции силы", заявила фон дер Ляйен.

Переговорный трек

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа согласовывать действия с европейскими союзниками и Украиной накануне запланированной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он выразил опасение, что переговоры американского и российского лидеров в Китае могут повторить сценарий встречи на Аляске в августе 2025 года.

Мерц также анонсировал, что уже "в ближайшие недели состоятся конкретные мирные переговоры с участием европейских деятелей". По его словам, к переговорному процессу, вероятно, присоединятся европейские представители, участвовавшие во встречах в Абу-Даби.

В целом лидеры Евросоюза собрались в Дублине в пятницу, чтобы выяснить, кто должен представлять интересы блока во время переговоров о будущем Украины. Хотя официального назначения представителя Европы на встрече в Дублине, вероятно, не произойдет.

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