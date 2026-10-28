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Президент Мозамбика показал фото с Путиным и оконфузил диктатора: сеть взорвалась мемами

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
423
Президент Мозамбика показал фото с Путиным и оконфузил диктатора: сеть взорвалась мемами
Фото стало вирусным в сети. Источник: Х Daniel Chapo / коллаж OBOZ.UA

Президент Республики Мозамбик Даниэль Чапо сообщил о своем визите в Москву в рамках так называемого саммита Россия-Африка и опубликовал фото с российским диктатором Владимиром Путиным. На опубликованном фото сразу бросается в глаза значительная разница в их росте, что стало поводом для создания мемов.

Об этом Чапо сообщил в посте в Х. OBOZ.UA собрал мемы, которые мгновенно стали распространяться в сети.

Что известно

Президент Мозамбика опубликовал фото рукопожатия с российским диктатором и выставил его на посмешище. Снимки были сделаны в Москве на полях саммита так называемого Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

Президент Мозамбика опубликовал фото встречи с российским диктатором Путиным.Источник: Публикация Даниэля Чапо в соцсети Х.
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Путин, который комплексует из-за своего низкого роста, на фото выглядит значительно ниже Даниэля Чапо. Комичная ситуация сразу стала поводом для создания мемов в сети.

Сеть взорвалась мемами.Источник: Комментарии под публикацией Даниэля Чапо в соцсети Х.

Фото уже стало вирусным в сети.

Как сообщает tv47ke в Instagram, рост Чапо составляет 204 см. Официальной информации о росте российского диктатора Путина нет, неофициально известно о 168 или 170 см. Однако есть данные и о том, что рост Путина может быть ближе к 152 см. На людях он появляется в обуви, которая добавляет к его росту как минимум 10 сантиметров. В сети туфли президента страны-агрессора уже давно в шутку прозвали "пиньехо́дами".

Публикация президента Мозамбика в соцсети Х.Источник: Скриншот публикации Даниэля Чапо в соцсети Х.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, какой рост у Путина и что известно о туфлях с "сюрпризом", которые добавляют 10 см российскому диктатору.

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