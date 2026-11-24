Во вторник, 24 ноября, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибыл на Закарпатье для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и встречи с представителями венгерской общины. В Ужгороде Зеленский и Мадьяр уже почтили память павших защитников Украины на Холме славы.

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О своем визите Мадьяр написал в соцсети Х. О встрече с венгерским премьером рассказал президент Владимир Зеленский.

"Мы пересекли венгерско-украинскую границу и прибыли на Закарпатье. Пусть Бог благословит каждого венгра – как на родине, так и во всем мире!" – написал Мадьяр о своем прибытии.

Сегодняшний приезд Мадяра – это первый визит главы венгерского правительства на Закарпатье с 2015 года и первая поездка Петера Мадяра в Украину на посту премьер-министра.

Вместе с Мадяром на Закарпатье прибыла глава МИД Венгрии Анита Орбан. Программа предусматривает переговоры с Владимиром Зеленским, встречу с представителями венгерской общины и посещение нескольких венгерских учреждений.

Перед поездкой Мадяр анонсировал передачу гуманитарной помощи и послания солидарности и поддержки.

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