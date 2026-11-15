Премьер Канады: РФ не будет определять архитектуру безопасности Европы

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что будущее системы безопасности Европы будут определять сами европейские страны и НАТО, а не Россия. Он заверил, что Канада и впредь будет поддерживать союзников по Альянсу и не оставит их без помощи.

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Об этом политик сказал во время общения с медиа, передает Укринформ. Карни добавил, что Оттава сохраняет военное присутствие в Латвии, где канадские военные возглавляют многонациональную бригаду.

Карни отреагировал на требования Кремля к НАТО

"Архитектуру безопасности свободной Европы будут определять свободная Европа и НАТО, а не Россия и переработанные Минские соглашения", – подчеркнул Марк Карни, заверив, что "Канада никогда не оставит других членов НАТО".

По словам Карни, в Латвии сейчас находятся 2500 канадских военнослужащих, которые командуют многонациональной бригадой НАТО.

"Россия не получит cordon sanitaire (Санитарный кордон – Ред.). Все знают, как "хорошо" эта идея сработала в 1940-х", – так канадский премьер отреагировал на требование Москвы вывести войска НАТО из стран Балтии и Польши.

Стоит отметить, что санитарный кордон (фр. cordon sanitaire), или же лимитрофный барьер, – в геополитике это термин, обозначающий систему государств, объединенных для создания барьера между государствами, взаимодействие которых представляет угрозу для других.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предостерегла от обсуждения российских требований относительно новой архитектуры безопасности. По ее словам, такие дискуссии могут отвлечь внимание от главного – отсутствия перемирия и продолжающейся войны против Украины. Каллас подчеркнула, что в войне есть четкий агрессор и жертва.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские лидеры согласовали кандидатуры представителей, которые будут участвовать в будущих переговорах по Украине, и не считают нужным обсуждать с Россией новую архитектуру безопасности Европы. Канцлер ФРГ подчеркнул, что действующая система уже сформирована, а главной задачей остается завершение войны.

Как сообщал OBOZ.UA, российские представители во время неофициальных переговоров о завершении войны в Украине выдвинули ряд требований, которые касаются безопасности всей Европы. Москва хочет получить весь Донбасс, требует не размещать военные базы НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, а Финляндия, согласно этому плану, должна выйти из Альянса.

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