На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое проходило в Брюсселе 17 ноября, США сначала представлял заместитель министра обороны США Элдридж Колби. Но он досрочно покинул заседание, раскритиковав украинские дальнобойные удары вглубь территории России, даже не дослушав закрытый брифинг министра обороны Украины.

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После бегства Колби США на встрече представлял американский посол в НАТО Мэтью Уитакер. Так или иначе, и позиция высокопоставленного представителя США, и такое его демонстративное поведение возмутили европейских политиков, отмечает The Telegraph.

Критика Украины

Напомним: во время заседания заместитель главы Пентагона отметил, что украинские удары по объектам российской военной машины могут помочь замедлить российские войска. Одновременно он раскритиковал атаки вглубь России, упомянув, в частности, удары по логистическим центрам Wildberries. По словам Колби, от таких обстрелов страдает гражданское население РФ, и они не приближают мир, а, наоборот, могут усиливать готовность Кремля и российского общества к эскалации.

"Наша оценка заключается в том, что такие удары не были эффективны для приближения конца войны и не способствуют сдерживанию российского продвижения на фронте", – сказал американец.

Колби ушел сразу

Британское издание в рассказе о том, как "Колби сбежал" с заседания в формате "Рамштайн", ссылается на собственные источники, присутствовавшие на мероприятии. Они утверждают, что заявление американского чиновника "удивило и возмутило немецких, британских и других" европейских чиновников.

Союзники интересовались, как Соединенные Штаты, которые сами в войне с Ираном полагаются исключительно на дальнобойные удары, могут критиковать эту стратегию в отношении другой страны. Но, конечно, дать им ответ Колби уже не мог.

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"Колби ушел сразу после своего заявления, он даже не слушал закрытый доклад министра обороны Хмары, в котором четко подчеркивалось, что дипстрайки по территории России являются важной составляющей боевых действий и оказали и будут оказывать огромное влияние на ход войны", – цитирует The Telegraph свой источник.

Глупые предположения

"Позиция и поведение Колби вызвали удивление и обеспокоенность среди представителей Великобритании, Германии и других стран", – отмечает The Telegraph. Издание также приводит слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который охарактеризовал тезисы американского чиновника об ударах Украины вглубь РФ как "глупые предположения".

Главные истории дня

В свою очередь немецкие дипломаты выразили изданию "опасения, что администрация Дональда Трампа фактически становится на сторону российских нарративов" вместо поддержки Украины и коалиции.

Что еще было на заседании

Во время уже 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "США были единственной страной, которая поддерживала позицию России, а не Украины и остальных участников группы", цитирует The Telegraph свой источник.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время этого "Рамштайна" обратился к международным партнерам с просьбой передать Украине еще 40 истребителей F-16, а также дополнительные французские самолеты Mirage. По его словам, имеющиеся украинские F-16 значительную часть времени проводят на техническом обслуживании и ремонте.