"Работаем над согласованием деталей": Умеров назвал главный результат мирных переговоров в Абу-Даби

Во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби стороны достигли договоренностей о большом обмене пленными. Также обсудили вопросы достижения мира и послевоенного восстановления, первым шагом к которому должно стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины.

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Об этом сообщил глава украинской переговорной группы Рустем Умеров на пресс-конференции по итогам переговоров. Об этом он отметил в своем Telegram-канале.

Что известно

По словам Умерова, главный результат переговоров, которого удалось достичь, – договоренности о большом обмене пленными.

Сейчас команда работает над согласованием деталей и практической реализацией.

"Возвращение наших людей домой остается одним из главных приоритетов. Делаем все возможное, чтобы каждый украинец вернулся из плена как можно скорее", – сказал Умеров.

Также во время встречи обсудили вопрос достижения мира и послевоенного восстановления. По словам Умерова, первым шагом к этому должны стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины.

Он отметил, что за эти два дня стороны смогли прямо изложить свои позиции, по которым остаются существенные разногласия. Впереди еще много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса, по его словам, есть.

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Он поблагодарил США за активное участие в организации и проведении переговоров, ОАЭ за содействие переговорам, а также европейских партнеров.

"Отдельная благодарность Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за личную вовлеченность. Благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за гостеприимство и содействие переговорам, а также нашим европейским партнерам – Великобритании, Франции, Германии, Италии, представителям НАТО и Еврокомиссии – за совместную работу в Абу-Даби", – подвел итоги Умеров.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как прошел второй раунд переговоров в Абу-Даби.