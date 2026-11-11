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"Позиция Украины остается неизменной": Буданов подвел итоги переговоров в Абу-Даби

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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"Позиция Украины остается неизменной": Буданов подвел итоги переговоров в Абу-Даби
Буданов раскрыл подробности встреч в Абу-Даби. Источник: Пресс-служба СВР

Украина настаивает на завершении войны на условиях справедливого и устойчивого мира, который исключит повторение российской агрессии. Поэтому приоритеты Киева на мирных переговорах остаются неизменными – прекращение огня, формирование действенной архитектуры безопасности и обмен пленными.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов по итогам переговоров в Абу-Даби. Он подчеркнул, что позиция Украины четкая: прекращение войны должно сопровождаться созданием действенной системы безопасности, которая гарантирует длительный мир.

Украина стремится к надежным гарантиям безопасности

По словам Буданова, главной задачей украинской делегации во время переговоров было найти пути завершения войны и обеспечить безопасность государства.

"Наша главная задача – как можно скорее достичь справедливого и устойчивого мира, сохранить жизни украинцев и гарантировать безопасность нашего государства. Именно этого украинцы ждут от нас", – подчеркнул руководитель ОП.

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Он отметил, что переговоры продолжались два дня и были непростыми. В то же время Украина не меняет своих принципиальных требований относительно прекращения российской агрессии и предотвращения нового нападения.

"Позиция Украины остается неизменной: необходимо остановить войну и сформировать действенную архитектуру безопасности, которая гарантирует устойчивость мира и сделает невозможным повторение российской агрессии", – заявил Буданов.

Переговоры о возвращении пленных

Отдельным направлением переговоров в Абу-Даби стало возвращение украинских военнопленных. Буданов сообщил, что в этом вопросе удалось достичь существенного результата.

"Возвращение каждого украинца остается нашим безусловным приоритетом", – подчеркнул Буданов.

Руководитель Офиса Президента также поблагодарил представителей США – Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа – за участие в переговорном процессе и усилия, направленные на поиск решений.

Отдельную благодарность Буданов выразил Объединенным Арабским Эмиратам за содействие переговорам и поддержку мирных усилий.

Украинская сторона продолжает работу над поиском путей завершения войны и достижением договоренностей, которые обеспечат справедливый и длительный мир.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, ОАЭ. На повестке дня были возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Черном море. Стороны договорились об обмене пленными.

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