Задымления в Санкт-Петербурге и Европе навеяли.

Видео дня

1. Чтобы осознать, насколько ошибочными могут быть наши представления о происходящем во Франции, Италии, Бельгии, Испании и т.д., достаточно сделать два простых упражнения. Они помогут избежать категоричности.

Во-первых, вспомнить Майдан 2013/2014.

Майдан и 2-4 квартала по периметру бурлили протестом. А условно в километре от эпицентра не происходило ничего. Из-за медиа было впечатление, что горит весь Киев. Но человек, проживающий в спальном районе и не особо следивший за новостями, мог и не особо догадываться, что происходит нечто значимое.

Медийная оптика и – особенно – оптика социальных сетей максимально искажают происходящее. Чтобы верно оценить, необходимо продираться через туман яркой подачи и читать очень скучных людей, которые дают факты и показывают реальный масштаб.

(отсюда и совет – если вам физически плохо от новостей, просто не читайте их, отключитесь).

Самое простое: легко доступны фото-видео многотысячных МИРНЫХ акций, которые прошли по всей Франции либо вообще без инцидентов, либо с микроскопическим бурлением. Но одно видео с несчастной хозяйкой разгромленного магазина их перечеркивает. Эмоция бьет рацио.

РЕКЛАМА

Важно понять, а сколько магазинов разгромлено? А сколько было разгромлено в рамках традиционных бесчинств на Рождество? Как это сопряжено с настроениями участников мирных акций, которых реально много? Это радикализирует мирный протест или отталкивает?

Те, кто сейчас справедливо сокрушается по поводу сожженной мэрии в Лиможе, вы до этого поджога вообще знали о существовании данного города? Можете найти его на карте? Завтра будете о нем помнить? О разрушенном до основания Волчанске часто вспоминаете? А он всяко ближе Лиможа.

Главные истории дня

Если вы замечаете на фото только арабофранцузов или афрофранцузов – посмотрите внимательнее. Охотно бесчинствуют вполне себе белые. И факт в том, что львиная доля "цветной" публики – это никакие не "мигранты". Это вполне себе французы во 2-3 поколении. Вы сборную Франции по футболу давно видели? Вот это такие же французы. И никуда их "выселить" нельзя, это их дом.

Во-вторых, для интереса сравните один и тот же сюжет (условно, Париж или Милан) в лентах СМИ европейских стран, глобальных медиа, а также условной Аль-Джазиры и/или турецких информационных агентств.

РЕКЛАМА

Вы обнаружите ракурсы, которых у нас вообще нет. И сразу же станет наглядно, что протест активно "прислоняют" к разным задачам, помечая его ярлычками.

Например, чем больше вандалов бегает с флагами Палестины – тем лучше выглядит Израиль. Но это не дает никаких оснований утверждать, что Израиль все это разжигает.

Буйство одного и того же гиперактивного недоросля можно подать в противоположной интерпретации. А чем/кем мотивирован сам недоросль и с чем у него ассоциируется флаг Палестины – это вообще третье.

РЕКЛАМА

Факты и оценки специалистов, которые мне кажутся убедительными, показывают: слухи о том, что Европа уже прямо сейчас летит в пекло, несколько преувеличены. Есть запас прочности и есть ходы.

Все упирается в способность и готовность эти ходы разыграть. Ибо много желающих Европе навредить, лишить маневра. В этом контексте Украина – буквально самая проевропейская страна. Мы кровно заинтересованы, чтобы контроль над ситуацией не был утрачен. Ибо отвлекает.

Куда глядят европейские специалисты, работающие "на земле" – это на характер смычки двух доктрин: социальной справедливости (левых) и ислама. Ибо защита прав – это одно, а защита прав в шариатском суде – это другое, не всем подойдет. В этой сфере и будут выводы – о каком масштабе трансформацией идет речь и какие последствия будут через 1-2 политических цикла.

РЕКЛАМА

Все это страшно интересно. Но нам бы дожить.

2. Что касается возгораний в Санкт-Петербурге.

Хочу поблагодарить тех, кто, находясь в Питере и рискуя, делом помогают приблизить конец войны. Такие люди есть, их немного, но они есть. И каждого мы ценим.

Вне всякого сомнения, Питер – это европейский город. Санкт-Петербург залит деньгами после миграции штаб-квартиры "Газпрома", что маскирует издержки от войны и переносит их в будущее. Но в Питере масса думающих людей, которые способны предвидеть последствия.

РЕКЛАМА

Вот им хочется сказать только одно.

Сейчас в сети множество постов жителей Питера, мол, как все это плохо и грустно, заканчивающихся призывом к украинцам – сделайте что-то! Ведь надо же как-то ВСЕ ЭТО остановить!

Серьезно?

Это настолько убого выглядит, что легкое презрение превращается в устойчивое омерзение.

Может вы как-то утрамбуете свой интеллект и высокую культуру в капельку воли, и сделаете что-то сами? Множество форм, с небольшими издержками или практически без.

Украина будет крайне бережно относиться к Санкт-Петербургу, потому что из самого ценного там много нашего. Но в порядке зеркального ответа ГАРАНТИРОВАННО последуют творческие решения.

Судьба Питера зимой целиком и полностью зависит от действий Путина и его миньонов. Вот с ними что-то делайте.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...