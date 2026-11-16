Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о необходимости создать систему, которая позволит народным депутатам голосовать за пределами парламента. Он объяснил это риском разрушения здания Верховной Рады в результате российских атак.

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Об этом Стефанчук сказал 16 ноября во время совместного брифинга с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в Брюсселе. По его словам, украинская сторона уже обсуждала этот вопрос с представителями Европарламента и другими коллегами.

"Потому что никто не исключает тот факт, что когда-нибудь Россия может разрушить и здание парламента. И мы тогда столкнемся с вопросом, когда нам нужно будет иметь систему, которая обеспечит всерейтинговое голосование народных депутатов. Мы обсуждали это с Европейским парламентом и другими коллегами. Мы должны быть готовы к любым сценариям", – заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что парламент должен продолжать полноценную работу даже в том случае, если народные депутаты не смогут находиться в основном здании Верховной Рады.

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Работа в укрытиях

По словам спикера парламента, сейчас в укрытиях уже создали необходимые условия для работы народных депутатов во время воздушных тревог. Это позволяет парламентариям спускаться в безопасные места и продолжать выполнять свои обязанности.

В то же время отдельный вопрос – создание системы голосования, которая будет работать независимо от места пребывания депутатов. Именно такой механизм, по мнению Стефанчука, должен обеспечить непрерывную работу Верховной Рады даже в случае разрушения ее здания.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Верховная Рада не планирует переносить свою работу из столицы во Львов. Парламент продолжит работать в Киеве, пока будет такая возможность.