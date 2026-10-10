"Полное предательство": сенаторы-демократы раскритиковали соглашение Трампа с Путиным по дизельному топливу

Сенаторы-демократы США назвали "полным предательством Украины, европейских союзников и национальной безопасности Америки" решение президента Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев. Они обвинили американскую администрацию в уступках российскому диктатору Владимиру Путину и призвали прекратить политику, которая, по их мнению, помогает финансировать войну России против Украины.

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Об этом говорится в совместном заявлении сенатора Джин Шахин, лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера и сенатора Элизабет Уоррен, опубликованном на сайте Комитета Сената США по международным отношениям. Политики раскритиковали это решение и заявили, что оно противоречит интересам США и их партнеров.

Демократы обвинили Трампа в уступках Путину

В заявлении сенаторы подчеркнули, что решение разрешить закупку российского дизельного топлива по всему миру в течение шести месяцев является серьезным ударом по Украине и союзникам Вашингтона. По их мнению, администрация Трампа пытается исправить последствия собственной политики посредством договоренностей с российским диктатором.

"Заявление президента Трампа о том, что Соединенные Штаты разрешат закупку российского дизельного топлива во всем мире в течение шести месяцев, является полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности Америки", — заявили сенаторы.

Они также связали рост цен на бензин и дизельное топливо в США с войной против Ирана, начатой при участии американской стороны. По словам демократов, вместо сотрудничества с союзниками для снижения стоимости топлива администрация Трампа обратилась к России, которую они назвали главной угрозой безопасности партнеров США.

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Сенаторы заявили о невыполненных обещаниях Трампа

Демократы назвали решение по российскому дизельному топливу проявлением провала американской администрации по нескольким направлениям. В частности, они обвинили Трампа в невыполнении обещаний снизить расходы американцев, неспособности защитить США от противников и несоблюдении закона.

Отдельно сенаторы напомнили, что всего несколько недель назад Конгресс при поддержке обеих партий принял законодательные меры, направленные на сокращение доходов России для ведения войны и ограничение закупок российской нефти и газа.

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Демократы призвали прекратить войну против Ирана

В заключение заявления сенаторы призвали Трампа прекратить войну против Ирана, а не поддерживать финансовые возможности России. Они также подчеркнули необходимость усилить давление на Москву и тех, кто помогает ей вести войну против Украины.

"Путин реагирует только на силу, а это означает усиление давления на Россию и тех, кто способствует ее войне против Украины", — подчеркнули авторы заявления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение США, позволяющее России получать доходы от продажи нефти. Он подчеркнул, что такие шаги не будут способствовать установлению мира, а могут помочь Москве продолжать войну против Украины.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по объектам российской нефтяной промышленности. Американский президент утверждал, что атаки на российские запасы дизельного топлива приводят к дефициту этого ресурса в мире.