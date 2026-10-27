Нужно остановить войну так, чтобы наши дети унаследовали защищенную страну: Порошенко объяснил свой план мира

Петр Порошенко подробно объяснил свой план мира через силу, который состоит из шести пунктов. "Мы должны остановить эту войну так, чтобы наши дети унаследовали от нас защищенную страну и свободу выбирать свое будущее", – подчеркнул пятый президент.

Видео дня

Об этом Петр Порошенко сказал в видеообращении.

"Украина сегодня нуждается в мире. Не в 100-тысячном раунде переговоров, не в саммитах мира с семейными фото, а в реальных алгоритмах, шагах, которые позволят остановить войну. Наша команда знает, как обеспечить мир. Мы сделали это в 2014-2015 годах, несмотря на желание путина", – напомнил Порошенко.

"Что заставит Россию остановиться? И кто будет контролировать договоренности? И что произойдет, если она снова нарушит эти договоренности? В нашем плане шесть пунктов. Первый – укрепить Украину, чтобы укрепить ее переговорную позицию. Слабыми на переговоры не ходят. За столом переговоров важно, что стоит за твоими словами. За нашими должны стоять обеспеченные Силы обороны, производство, работающее на нужды фронта, в том числе совместное производство с партнерами, и это важно. Государство, которое своевременно выполняет свои обязательства перед военными и их семьями", – отметил Порошенко.

РЕКЛАМА

"Это должно быть отражено в военном бюджете, а не в популистско-пиарном предвыборном документе, который не усиливает Вооруженные силы Украины и не приближает нас к миру, а, наоборот, способствует коррупции и, как следствие, ослаблению государства. С таким бюджетом войну не остановить. Ведь нам нужно перейти на военные рельсы, дать оборонной промышленности долгосрочные заказы, финансирование и возможность быстро масштабировать производство и наращивать выпуск. Вложиться в технологии, которые сохраняют жизни наших людей и увеличивают нашу силу. Беспилотные системы, защита от дронов, связь, роботизацию, ПДТР. Сильная армия дает дипломатии шанс добиться мира, который страна сможет защитить. Потому что сильная армия – это и есть дипломатия", – убежден Порошенко.

Главные истории дня

Второй пункт плана – ослабить способность России вести войну. "У российской военной машины есть вполне конкретные потребности. Комплектующие, поставки, финансирование. Наша с вами задача – последовательно лишать ее этих возможностей. Законные удары по ключевым военным целям должны сочетаться с перекрытием технологических и финансовых каналов, подпитывающих агрессию. Результат должен измеряться просто. Сколько оружия не было произведено, не доехало до фронта, сколько ракет не удалось изготовить, сколько времени и ресурсов враг вынужден тратить на восстановление. Средства должны идти не на фейковые розовые компании, а на наши "Нептуны" и "Storm Shadow" партнеров, которые поражают цели уже сейчас", – сказал Порошенко.

РЕКЛАМА

"Третий пункт – сломать путинский расчет на время. путин надеется, что он истощит Украину, истощит Европу и дождется, пока наши общества устанут, поссорятся, отвернутся друг от друга. Но усталость от Украины сейчас есть только у одного человека. И мы должны сделать так, чтобы каждый следующий год разрушал этот расчет путина. И для этого нужны долгосрочные оборонные договоры с европейцами. Совместные предприятия, совместные разработки, производственные линии, на которые уже выделены деньги. Заказы на годы вперед, а не блокирование совместного производства с партнерами и в Украине, и в Европе в коррупционных целях. путин должен открыть отчет и увидеть, что, пока он воевал, Украина получила новые оборонные производства, Европа нарастила выпуск оружия. Наши армии стали сильнее, а связи – крепче. Результатом должна стать глубоко встроенная, интегрированная в оборону Европы Украина", – пояснил Порошенко.

РЕКЛАМА

Четвертый пункт – сделать продолжение войны невыгодным. "Санкции должны работать как понятный механизм с четкими условиями. Продолжаешь агрессию – получаешь новое ограничение. Выполняешь договоренности – можешь рассчитывать на поэтапное смягчение определенных санкций. Нарушаешь – ограничения возвращаются. И все эти условия нужно согласовать заранее, чтобы после очередного российского нарушения мир снова не начинал многомесячную дискуссию о том, стоит ли как-то реагировать", – подчеркнул лидер оппозиции.

РЕКЛАМА

"Одновременно мы должны создать для партнеров долгосрочный интерес в безопасности Украины. В частности, за счет инвестиционного участия, модернизации нашей газотранспортной системы, развития ее новых энергетических возможностей и сохранения украинского стратегического контроля. Когда здесь работают их предприятия, вложены их деньги и развивается общая инфраструктура, безопасность Украины становится частью их повседневного экономического интереса", – объяснил Порошенко.

"Пятый пункт. Обеспечить контроль за прекращением огня и неизбежные последствия за его нарушение. Мы должны прекратить огонь по линии разграничения, и в договоренностях нельзя оставлять пустой самую важную строку: а что будет, если россия снова откроет огонь? Лучшей гарантией является будущее членство Украины в НАТО. Это реально. И не верьте тем, кто говорит, что этого не будет никогда. А до этого мы предлагаем международную миссию миротворцев с четким мандатом Совета Безопасности ООН. С присутствием на местах, спутниковым наблюдением, техническими средствами контроля и надежной фиксацией нарушений. Еще до начала перемирия у нас должно быть определено, кто устанавливает факт нарушения, кто определяет ответственного, сколько времени занимает проверка и какие именно меры запускаются после нее. россия должна знать о последствиях еще до того, как отдаст приказ стрелять. А украинцы должны знать, кто и как будет действовать для их защиты", – объяснил Порошенко.

РЕКЛАМА

"И наконец, шестой пункт – репарации и восстановление страны, в которой действительно хочется жить. Россия должна платить за причиненные разрушения, и для этого нужен международный механизм репараций, в том числе за счет замороженных российских активов. Наш план восстановления начинается с людей, с нас с вами. Мы в первую очередь должны сделать все, чтобы украинцы вернулись домой. И этот план должен смотреть вперед. Не восстанавливать старую экономику, а построить новую, постиндустриальную, современную, европейскую, технологичную Украину. С современной энергетикой, которую сложнее разрушить, защищенной инфраструктурой, образованием, открывающим возможности, городами, в которых человек после ранения может свободно передвигаться, работать и в конце концов жить", – сказал лидер "Евросолидарности".