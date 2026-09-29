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"Нужно быть готовыми к уступкам": Папа Римский осудил рост оборонных расходов ЕС

София Закревская
София Закревская
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icon 4,2 т.
"Нужно быть готовыми к уступкам": Папа Римский осудил рост оборонных расходов ЕС
Папа Лев XIV выступил с речью в Меце, Франция

Папа Лев XIV заявил, что участники переговоров, стремящиеся положить конец конфликту в Европе, должны быть готовы пойти на уступки ради достижения мира. Его слова прозвучали на фоне того, что усилия, направленные на прекращение войны России против Украины, продолжают терпеть неудачи.

Об этом Папа Римский сказал, обращаясь к европейским лидерам во французском Меце, передает Reuters. Он также вновь выразил несогласие с ростом военных расходов стран Европы.

Что сказал понтифик

"Война вернулась даже в Европу: это новая бессмысленная бойня, которая ежедневно уносит жизни бесчисленного количества гражданских лиц... Нам нужно... проявить мужество в переговорах и быть готовыми пойти на уступки ради высшего блага – мира", – сказал Папа Лев XIV.

Таким образом он высказался по поводу войны в Украине, хотя и не упоминал ее напрямую, ссылаясь на подобный призыв Папы Бенедикта XV 1917 года, прозвучавший в разгар кровавой Первой мировой войны.

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Глава всемирной католической церкви еще раз подчеркнул свою позицию – он против увеличения военных расходов в Европе. В прошлом году траты на оборону выросли больше всего со времен окончания холодной войны на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа и агрессивной политики России.

"Мы также должны остерегаться иллюзии, что перевооружение является решением проблемы. Сегодня мы должны спросить себя, действительно ли прилагаем усилия для достижения мира в мире, или просто пытаемся "сдержать волну войны" и лучше подготовиться к войнам, которые, как мы считаем, еще впереди", – заявил понтифик.

Как сообщал OBOZ.UA, Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

Город находится в гуманитарной блокаде, а его жители остаются без регулярных поставок продовольствия и возможности безопасно выехать.

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