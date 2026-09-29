Папа Лев XIV заявил, что участники переговоров, стремящиеся положить конец конфликту в Европе, должны быть готовы пойти на уступки ради достижения мира. Его слова прозвучали на фоне того, что усилия, направленные на прекращение войны России против Украины, продолжают терпеть неудачи.

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Об этом Папа Римский сказал, обращаясь к европейским лидерам во французском Меце, передает Reuters. Он также вновь выразил несогласие с ростом военных расходов стран Европы.

Что сказал понтифик

"Война вернулась даже в Европу: это новая бессмысленная бойня, которая ежедневно уносит жизни бесчисленного количества гражданских лиц... Нам нужно... проявить мужество в переговорах и быть готовыми пойти на уступки ради высшего блага – мира", – сказал Папа Лев XIV.

Таким образом он высказался по поводу войны в Украине, хотя и не упоминал ее напрямую, ссылаясь на подобный призыв Папы Бенедикта XV 1917 года, прозвучавший в разгар кровавой Первой мировой войны.

Глава всемирной католической церкви еще раз подчеркнул свою позицию – он против увеличения военных расходов в Европе. В прошлом году траты на оборону выросли больше всего со времен окончания холодной войны на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа и агрессивной политики России.

"Мы также должны остерегаться иллюзии, что перевооружение является решением проблемы. Сегодня мы должны спросить себя, действительно ли прилагаем усилия для достижения мира в мире, или просто пытаемся "сдержать волну войны" и лучше подготовиться к войнам, которые, как мы считаем, еще впереди", – заявил понтифик.

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Как сообщал OBOZ.UA, Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

Город находится в гуманитарной блокаде, а его жители остаются без регулярных поставок продовольствия и возможности безопасно выехать.

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