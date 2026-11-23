Президент Владимир Зеленский заявил, что уже в январе Украина получит первые шведские истребители JAS 39 Gripen. Этих самолетов, а также американских истребителей F-16 нашей стране нужно больше, так как они являются эффективным средством для сбивания российских реактивных "Шахедов".

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в понедельник, 23 ноября, отметив, что об этом говорили на Ставке. Ключевым был вопрос защиты от российских реактивных дронов в этом году и в следующем, учитывая планы производства, которые есть у врага.

Благодаря работе нашей разведки есть понимание объемов российского производства, схем, которые они используют для поставки компонентов, и планов применения "Шахедов" против Украины.

"Чтобы противодействовать этому, нужны и санкции, и реальный экспортный контроль – точно более строгий, чем сейчас в некоторых странах, – и, конечно, наши средства для сбития "Шахедов". F-16 Украине нужно больше, таких самолетов. "Грипенов", которые должны появиться в Украине с января, тоже понадобится больше. И я на своем уровне с лидерами, МИДом и Министерством обороны – у всех нас есть конкретные задачи, самолетов для нашей обороны будет больше. Это совершенно очевидно. Это очень нужно", – сказал гарант.

Также, по словам президента, есть хорошие новости от украинских производителей оружия. В частности, есть больше эффективных перехватчиков против реактивных "Шахедов".

"Максимум мы всех законтрактуем", – заверил Зеленский.

Он также предупредил украинцев о подготовке россиян к новым ударам – такая информация поступила от нашей разведки. Гарант призвал граждан реагировать на сигналы ракетной опасности.

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"Важно, чтобы на такие сигналы реагировали и в Соединенных Штатах Америки, и в других странах, от которых зависит поставка противобаллистических средств для защиты наших городов, защиты нашей инфраструктуры. Каждая ракета для "Пэтриота" у нас – это минус для России, минус ее пренебрежения к дипломатии и к жизни. Война продолжается только потому, что Россия верит в свою возможность убивать и разрушать. Ее нужно остановить. Нужно остановить эту российскую войну. Нужно помогать Украине защищать жизнь. Ракеты для "Пэтриотов" нужны здесь, в Украине, мы очень ждем соответствующих решений Америки. Я благодарю всех, кто нам помогает!" – резюмировал он.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Михаэлем Классоном. Они обсудили дальнейшие шаги по передаче Украине истребителей Gripen.

Хмара подчеркнул, что Украина должна получать все необходимое вооружение одновременно с истребителями. В частности, речь идет о ракетах Meteor, которые нужны для противодействия российской авиации – носителям управляемых авиабомб.