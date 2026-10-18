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"Нужны реальные запреты": Сибига призвал ЕС закрыть границы для российских военных

Анна ПавловаАнна Павлова
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"Нужны реальные запреты": Сибига призвал ЕС закрыть границы для российских военных
Андрей Сибига. Источник: МИД Украины

Европейский Союз должен закрыть границы для въезда российских военных. Кроме того, это решение должно распространяться на всех членов семей комбатантов из страны-агрессора.

Об этом в социальной сети Х написал в воскресенье, 18 октября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что это реальные запреты, которые уже необходимы.

''Нужны реальные запреты'': Сибига призвал ЕС закрыть границы для российских военных

Сибига призвал ЕС запретить въезд российским военным. Источник: Скриншот

"Нужно немедленно закрыть для россиян двери в Европу. Это защитит ЕС. Российским комбатантам и членам их семей должен быть запрещен въезд. Нам нужны реальные запреты на въезд. И как можно скорее", — написал министр.

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Сибига добавил, что подобные меры уже введены на национальном уровне в некоторых странах ЕС. В частности, в Эстонии. И они вполне реалистичны и эффективны.

Дипломат подчеркнул, что решение на уровне всего ЕС было бы особенно уместным "именно сейчас, когда Путин набирает на улицах новое пушечное мясо".

"Каждый россиянин, которого вербуют для войны против Украины, должен знать: подписывая контракт с захватнической армией, он также подписывает себе запрет на въезд в Европу и остальной мир. Выдача гражданам РФ виз для необязательных поездок должна быть максимально ограничена во всех европейских государствах. Это вопрос национальной безопасности для каждой европейской страны", — подчеркнул Сибига.

Глава МИД также добавил, что российские дипломаты не должны иметь возможности свободно передвигаться по Европе.

"Атаки РФ на Европу уже не являются просто гибридными. Они набирают интенсивность и масштабы. Это требует немедленных действий. Только жесткое давление может остановить российского диктатора", – подчеркнул Сибига.

Напомним, что в сентябре 2026 года Российская Федерация ввела ночной комендантский час вдоль границы с Эстонией. Соответствующий режим начался 16 сентября и длился 10 суток.

Задолго до этого стало известно, что власти Эстонии готовы немедленно закрыть границу с Россией, если Москва объявит всеобщую принудительную мобилизацию, что будет представлять угрозу для балтийской страны. Такой сценарий правительство рассмотрело в ходе заседания, посвященного вопросам безопасности.

Как писал OBOZ.UA, канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов отмечал, что цели России в войне против Украины не ограничиваются территориальными уступками. По его словам, Москва может стремиться спровоцировать политический коллапс Украины, после чего может последовать захват её территории.

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