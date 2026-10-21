''Нужно не перемирие'': в Кремле сделали циничное заявление об Украине на фоне визита Виткоффа

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась суммаЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимЗа украинские 10 копеек заплатят 18 тысячЗа украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч: какого года должна быть монетаПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные ГенштабаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаИллюстрация - женщина с флагом УкраиныВ стран Европы экстренно меняют правила выплат: к чему готовиться беженцам из Украины"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. ФотоВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. ФотоВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. ФотоВ оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. ФотоВ оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото

"Нужно не перемирие": в Кремле сделали циничное заявление об Украине на фоне визита Виткоффа

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
60
"Нужно не перемирие": в Кремле сделали циничное заявление об Украине на фоне визита Виткоффа
По словам Пескова, России нужен мир, а не временное прекращение огня. Источник: Российские СМИ

В Кремле в очередной раз озвучили свою позицию по поводу войны против Украины, заявив, что России нужен мир, а не временное прекращение огня. Там также заверили, что подходы Москвы к этому вопросу остаются неизменными.

Об этом российским пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Его слова прозвучали на фоне визита специального посланника президента США Стива Виткоффа.

Что в Кремле заявили о завершении войны

Песков подчеркнул, что позиция Москвы по урегулированию войны против Украины остается неизменной. Он утверждает, что России нужен именно мир, а не временное прекращение боевых действий.

Также представитель Кремля заявил, что кто-то в Киеве должен принять ответственное решение по урегулированию конфликта. При этом он не уточнил, какое именно решение имеет в виду российская сторона.

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
20,0 т.
"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию
20,0 т.
"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
16,5 т.
"Тупой российский генерал": Трамп заявил, что война России против Украины могла закончиться за несколько часов. Видео
16,5 т.
"Тупой российский генерал": Трамп заявил, что война России против Украины могла закончиться за несколько часов. Видео
Надежда ДанищукНадежда Данищук
14,1 т.
"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot
14,1 т.
"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot

Отдельно Песков прокомментировал возможное участие президента Финляндии Александра Стубба в контактах по Украине. По его словам, в Москве положительно оценят такое участие, если оно будет конструктивным, а не будет сводиться к повторению общеевропейской позиции.

''Нужно не перемирие'': в Кремле сделали циничное заявление об Украине на фоне визита Виткоффа

Дмитрий Песков. Источник: Российские СМИ

Какие предложения Виткофф должен представить Путину

Напомним, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф должен представить Владимиру Путину план частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Он предусматривает прекращение боевых действий в отношении энергетической и продовольственной инфраструктуры.

''Нужно не перемирие'': в Кремле сделали циничное заявление об Украине на фоне визита Виткоффа

Стив Виткофф. Источник: Getty

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб после встречи в Осло. По его словам, предложение также предусматривает мораторий на боевые действия в Черном море, что должно способствовать возобновлению экспорта зерна.

Ожидается, что Виткофф представит эти предложения российскому руководству 21 октября во время визита в Санкт-Петербург.

Как писал OBOZ.UA, 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. В Россию он прилетел на следующий день после переговоров в Норвегии с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями нескольких европейских стран.

Похожие темы
Война в УкраинеПеремирие в УкраинеПереговоры США и РоссииРоссияКремльДмитрий ПесковДмитрий ПесковСтив УиткоффСтив Уиткофф
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники