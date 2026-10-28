"Нужно время": Зеленский ответил, возможны ли выборы в Украине во время войны

Проведение выборов в Украине во время войны невозможно из-за рисков безопасности и ряда нерешенных вопросов. Подготовка к избирательному процессу требует как минимум шести месяцев, а конкретные сроки будут зависеть от обстоятельств завершения войны и гарантий безопасности.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями СМИ. Однако он допустил возможность выборов при условии прекращения огня на определенный период, чтобы подготовиться к голосованию.

"Люди, которые поднимают эту тему о выборах, вероятно, преследуют какие-то свои цели, но точно не думают об Украине, безопасности, государстве. Как можно провести выборы во время войны? Это точно разделит и сломает наше государство. Я так думаю. Многие люди, на мой взгляд, разделяют это мнение", – считает Зеленский.

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