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"Фронт посыпется": NAUDI требует сохранить 100-процентную занятость работников ОПК

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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"Фронт посыпется": NAUDI требует сохранить 100-процентную занятость работников ОПК
NAUDI требует сохранить 100-процентную квоту на бронь для работников ОПК. Источник: NAUDI/Facebook

Министерство экономики Украины предложило сократить квоту на призыв для предприятий оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85% работников. Хотя официально предложение министерства еще не обнародовано, украинские производители оружия уже ознакомились с ним. Соответственно, они призывают правительство сохранить возможность бронирования до 100% военнообязанных для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, признанных критически важными.

Дело в том, что сокращение резервирования грозит потерей специалистов, которые вооружают армию. А "если рухнет ОПК – рухнет фронт", считают в ассоциации оборонных компаний"Украинский совет оружейников" и Национальной ассоциации оборонной промышленности NAUDI.

Последствия могут ощутить на себе все

В частности, в "Совете оружейников" отмечают, что предложенное сокращение лимита не учитывает кадровые проблемы в украинском ОПК. Оборонные предприятия влияют на обеспечение войск, а от наличия и количества работников зависят объемы производства и сроки поставок оружия на фронт.

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"Снижение лимита бронирования создаст дополнительную неопределенность для предприятий именно тогда, когда от них ожидают наращивания выпуска вооружения. Последствия могут ощутить как сами производители, так и воинские подразделения, которые ждут их продукцию", – утверждают в Ассоциации.

''Фронт посыпется'': NAUDI требует сохранить 100-процентную занятость работников ОПК

Сообщение NAUDI. Источник: скриншот

В NAUDI указанный проект вообще назвали "вредительством", поскольку его реализация может сорвать и производство, и разработку нового вооружения, и выполнение действующих оборонных контрактов.

"Потери в производстве могут значительно превысить мобилизационный эффект. По оценкам отрасли, работники ОПК составляют не более 10 % от всех призывников. Но сотрудники оборонных компаний, работая с риском для собственной жизни, на 100% выполняют все задачи, поставленные перед оборонной отраслью вооруженными силами и политическим руководством государства", – подчеркивают в NAUDI.

''Фронт посыпется'': NAUDI требует сохранить 100-процентную занятость работников ОПК

Сообщение ассоциации оборонных компаний УРЗ. Источник: скриншот

Что предлагается

Соответственно, оружейники призывают Минэкономики отказаться от предложенного снижения лимита бронирования и сохранить возможность для критически важных компаний украинского ОПК бронировать 100% военнообязанных.

"Производители уже работают в условиях дефицита квалифицированных работников. Дополнительные кадровые потери приведут к сокращению инноваций, замедлению выполнения заказов и отсрочке запуска новых мощностей", – пояснили в NAUDI.

"Украинский совет оружейников" добавил, что готов присоединиться к выработке совместного решения с производителями и госорганами и дать оценку влияния предлагаемых изменений на выполнение оборонных заказов.

Как сообщал OBOZ.UA, право на отсрочку от мобилизации зависит от условий трудоустройства, воинского учета и статуса работника. Отдельные военно-учетные специальности также исключают возможность оформления бронирования, а статус критически важного предприятия сам по себе не означает, что можно забронировать весь персонал. Работник должен соответствовать установленным требованиям – подробнее об этом читайте здесь.

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