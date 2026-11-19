В первый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае диктатор Владимир Путин стремился позиционировать Россию как великую державу наравне с КНР и США. При этом тема урегулирования войны против Украины подавалась им как лишь один из элементов более широких отношений между тремя странами.

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В частности, Путин заявил, что Россия выступает одним из ключевых архитекторов многополярного мирового порядка. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ставка на многополярный мир

В рамках российской риторики в первый день саммита АТЭС война в Украине была представлена как второстепенный вопрос на фоне глобального баланса сил между США, КНР и Россией. Путин также акцентировал внимание на расширении экономических связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Посредством этих заявлений он пытался создать впечатление экономической стабильности, несмотря на наличие существенных свидетельств обратного.

Переговоры вокруг Украины

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на полях саммита Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последний раунд мирных переговоров в Абу-Даби, а также более широкие шаги, связанные с прекращением войны. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил, что Путин и президент США Трамп могут затронуть тему войны в Украине во время двусторонней встречи.

Детали встречи в Шэньчжэне указывают на разницу в расстановке дипломатических приоритетов Пекина. По прибытии Путина на взлетной полосе встретил член Постоянного комитета Политбюро КПК Цай Ци, тогда как Трампа Си Цзиньпин решил поприветствовать лично, что расценивается как сигнал о меньшем весе России в качестве партнера по сравнению с Соединенными Штатами.

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Напомним, диктатор Владимир Путин заявил, что возлагает большие надежды на предстоящую трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателей КНР Си Цзиньпином. По его словам, стороны обсудят межгосударственные разногласия.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут поднять вопрос гуманитарной миссии в Константиновке. Такой разговор может состояться во время саммита АТЭС в Китае 19 ноября.

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