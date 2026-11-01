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Поставляют топливо для армии агрессора: Порошенко в эфире BBC объяснил, почему российские НПЗ – законная цель для ВСУ

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
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Поставляют топливо для армии агрессора: Порошенко в эфире BBC объяснил, почему российские НПЗ – законная цель для ВСУ
Порошенко в эфире телеканала BBC. Источник: eurosolidarity.org

Петр Порошенко в эфире телеканала BBC объяснил, почему российские нефтеперерабатывающие заводы являются законной, легитимной военной целью для ВСУ. Он напомнил, что Украина предлагала взаимное прекращение огня по энергетическим объектам, однако Россия отклонила это предложение и продолжает уничтожать наши электростанции, ТЭЦ и другую критическую инфраструктуру.

"Российские нефтеперерабатывающие заводы, которые поставляют топливо для российской армии, являются легитимной целью. Украинское предложение было абсолютно четким: мы готовы пойти на немедленное перемирие хотя бы в отношении энергетических объектов – они не атакуют наши электростанции, мы не атакуем их нефтеперерабатывающие заводы. Путин сказал: "Нет, нет, нет", они продолжают атаковать гражданские цели в Киеве, требуя от Украины прекратить защищаться", – отметил Порошенко.

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"Я хочу донести один очень важный месседж: если Россия перестанет стрелять – будет мир. Если Украина перестанет стрелять – Украины не будет. Все люди в мире должны это понять. Мы защищаем нашу землю, наших людей, мирных жителей, невинных граждан. В этой ситуации только Вооруженные силы Украины способны мотивировать Путина прекратить огонь, прекратить убийства мирных жителей, остановить геноцид и пойти на перемирие. В противном случае должны быть "адские санкции" со стороны всего демократического мира", – сказал Порошенко.

"Мы также держим кулаки, чтобы Китай, Индия, Бразилия и другие страны стали инструментами давления на Россию, и возлагаем надежды на саммит G20", – отметил пятый Президент.

"Я хочу привести вам цифры за последние 24 часа: в Украине 29 невинных мирных жителей были убиты всего за одни сутки, и около 200 человек получили тяжелые ранения. В Киеве нет электричества, нет водоснабжения, освещение работает от генератора", – говорит Порошенко.

"Только за последние 24 часа баллистические ракеты атаковали Киев – мосты, больницу, электростанцию, гражданские объекты. Поскольку путин не может добиться результатов своими вооруженными силами на поле боя, он изменил тактику и с августа атакует исключительно гражданские объекты. Это абсолютно неприемлемо. Единственный выход из этой ситуации – это безусловное, немедленное прекращение огня. И если путин не прекратит огонь, должны быть введены санкции", – убежден Петр Порошенко.

Он также отреагировал на эвакуацию людей из Олешек в Херсонской области, где после начала российской оккупации началась гуманитарная катастрофа.

"Я смотрю на это очень позитивно, потому что в Олешках произошла настоящая гуманитарная катастрофа, это был геноцид. У людей не было еды, воды, возможности получить лекарства – это было гуманитарное бедствие. И я хочу начать со слов благодарности Мелании Трамп, Папе Римскому и всем людям, которые присоединились к обращениям к путину с требованием прекратить убивать невинных мирных жителей, немедленно прекратить огонь и разминировать путь эвакуации. Нас не радует, что единственный предложенный путь эвакуации пролегал только через российскую территорию и что людей вывозили в россию. Но 17 автобусов – с людьми, которые хотят попасть в Украину, и 4 автобуса с теми, кто еще определяется. Это спасение жизней десятков людей. И я очень рад, что локальное перемирие спасает жизни", – сказал Порошенко.

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