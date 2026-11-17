Петр Порошенко отреагировал на меткие удары Сил обороны по Крымскому мосту. Во время очередной передачи техники военным политик поблагодарил за эту операцию Вооруженные Силы и украинских ракетчиков – в частности, производителей "Нептунов".

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Об этом Порошенко сказал в видеообращении.

"Сегодня большая порция украинской "любви" досталась Крымскому мосту. Такая большая, что мост даже не выдержал. И 270 метров пролета обрушились в Керченский пролив", – говорит Порошенко.

"Это стало возможным благодаря уникальной комбинации средств поражения, основу которой составляли Нептуны. Для меня большая гордость, что в 2017 году у нас были проведены успешные испытания, в 2018-2019 годах – пуски и поставлена задача сформировать четыре дивизиона", – напомнил пятый Президент.

"Первая порция "любви" досталась крейсеру "Москва". Сегодняшний день – исторический второй шаг. И я думаю, что это очень эффективный способ мотивировать путина прекратить войну. Именно так и будет", – убежден Порошенко.

Укрепление ВСУ и производство современных средств поражения являются одним из главных условий принуждения путина к миру, ранее заявил Петр Порошенко, представляя свой план окончания войны.

"Что заставит россию остановиться? В нашем плане шесть пунктов. Первый – укрепить Украину, чтобы укрепить ее переговорную позицию. Второй пункт плана – ослабить способность россии вести войну. Третий пункт – сломать путинский расчет на время. путин надеется, что он истощит Украину, истощит Европу и дождется, пока наши общества устанут, отвернутся друг от друга. Но мы должны сделать так, чтобы разрушить этот расчет путина. И для этого нужны долгосрочные оборонные договоры с европейцами. Совместные предприятия, совместные разработки, производственные линии, под которые уже выделены деньги. Результатом должна стать Украина, глубоко встроенная, интегрированная в оборону Европы", – пояснил Порошенко.

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Четвертый пункт – сделать продолжение войны невыгодным. "Санкции должны работать как понятный механизм с четкими условиями. И все эти условия нужно согласовать заранее, чтобы после очередного российского нарушения мир снова не начинал многомесячную дискуссию о том, стоит ли как-то реагировать", – говорит лидер оппозиции.

"Пятый пункт. Обеспечить контроль за прекращением огня и неизбежные последствия за его нарушение. Мы должны остановить огонь по линии разграничения, и в договоренностях нельзя оставлять пустой самую важную строку: а что будет, если Россия снова откроет огонь? Лучшей гарантией является будущее членство Украины в НАТО. Это реально. А до этого мы предлагаем международную миссию миротворцев с четким мандатом Совета безопасности ООН", – считает Порошенко.

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