Порошенко встретился с генеральным секретарем Совета Европы: обсудили новый План действий для Украины на 2027–2030 годы

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. ВидеоУбийство Фарион"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве ФарионВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеЖенщина со смартфоном и банковской картой. ИллюстрацияУкраинцам с приложением Дія на телефоне стала доступна новая функция: что изменилосьНБУ выпустил новую монету 10 грн. ИллюстрацияНБУ выпустил особенные 10 грн с оригинальным дизайном: как выглядят"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоРоссийский диктатор Владимир Путин"Тенденции именно такие": Путин заявил, что в ближайшее время возможно продолжение международных конфликтов. Видео

Порошенко встретился с генеральным секретарем Совета Европы: обсудили новый План действий для Украины на 2027–2030 годы

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read3 мин
icon 143
Порошенко встретился с генеральным секретарем Совета Европы: обсудили новый План действий для Украины на 2027–2030 годы
Порошенко встретился с Аленом Берсе в Страсбурге
Источник: eurosolidarity.org

Петр Порошенко, находящийся в Страсбурге, встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Пятый президент поблагодарил генерального секретаря Совета Европы за многолетнюю и последовательную личную поддержку Украины, в частности, за его лидерство в вопросе ответственности России за агрессию.

Об этом Порошенко сообщил в социальных сетях.

"Лично рассказал Алену о массированных российских бомбардировках украинских городов, гражданских объектов и критической инфраструктуры, в результате которых гибнут сотни украинских граждан, в том числе дети. Очевидно, это абсолютно недопустимо. Для нас обоих принципиальным элементом любой договоренности о справедливом и устойчивом мире является привлечение России к ответственности за совершенные преступления против Украины", – пишет Петр Порошенко в соцсетях.

Читайте также
Роман ПрядунРоман Прядун
icon 15,9 т.
Трамп начинает новые переговоры с Путиным: чем Кремль может заплатить за ослабление санкций. Интервью с Безсмертным
icon 15,9 т.
Трамп начинает новые переговоры с Путиным: чем Кремль может заплатить за ослабление санкций. Интервью с Безсмертным
Юрий Федоренко (военный)Юрий Федоренко (военный)
icon 11,5 т.
Кремль выбрал самоуничтожение: Украина открывает новый этап охоты на российские НПЗ
icon 11,5 т.
Кремль выбрал самоуничтожение: Украина открывает новый этап охоты на российские НПЗ
Александр НосовАлександр Носов
icon 4,1 т.
"Если они сдадутся – проблема исчезнет": Запад устал от войны. Как действовать Украине?
icon 4,1 т.
"Если они сдадутся – проблема исчезнет": Запад устал от войны. Как действовать Украине?
Порошенко встретился с генеральным секретарем Совета Европы: обсудили новый План действий для Украины на 2027–2030 годы

Петро Порошенко та Ален Берсе

Источник: eurosolidarity.org

"Главной темой нашего разговора стала подготовка нового Плана действий Совета Европы для Украины на 2027–2030 годы "Демократическая безопасность для Украины". Наша ключевая задача – выстоять в этой войне и выйти из нее более сильной европейской демократией. С сильными институтами, независимым судом, действующей системой сдержек и противовесов, сильной оппозицией, независимыми антикоррупционными органами и настоящей политической конкуренцией", – отмечает пятый президент.

Он считает, что в новом Плане действий обязательно должны быть закреплены вопросы политического плюрализма, эффективного парламентского контроля, независимости НАБУ и САП, завершения судебной и правоохранительной реформ.

"Отдельно говорили о предстоящих выборах. Моя позиция четкая: выборы не могут проходить во время войны, только после ее завершения. Но подготовка к свободным, честным и безопасным послевоенным парламентским, а затем и президентским выборам должна начинаться уже сейчас. С соблюдения прав, гарантий равной политической конкуренции и защиты от внешнего вмешательства. Совет Европы, в частности Венецианская комиссия, может и должна сыграть ведущую роль в разработке соответствующего избирательного законодательства", – отмечает Порошенко.

Порошенко встретился с генеральным секретарем Совета Европы: обсудили новый План действий для Украины на 2027–2030 годы

Порошенко під час зустрічі із Генсеком Ради Європи Аленом Берсе

Источник: eurosolidarity.org

"Важно не допустить использования правоохранительной и судебной системы для оказания политического давления на оппонентов. Необходимо снять ограничения на парламентскую дипломатию и антиконституционные персональные санкции против оппозиции. Война требует сильного лидерства. Но сильное лидерство не означает неограниченную власть и ущемление прав оппозиции и гражданского общества. Мне очень близка концепция Алена Берсе о демократической безопасности. Она точно описывает то, что нужно Украине: сильная армия должна опираться на сильные институты, верховенство права и доверие граждан", – пишет лидер "Евросолидарности".

"Высоко ценю личный вклад Генерального секретаря Совета Европы в продвижение инициатив по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии, созданию Реестра ущерба, а также по защите прав и возвращению украинских военнопленных и похищенных детей. Именно поэтому новый План действий Совета Европы для Украины может стать одним из ключевых инструментов построения сильной, демократической и европейской Украины", – резюмирует Петр Порошенко.

Похожие темы
Совет ЕвропыУкраинаПартия "Европейская солидарность"Петр ПорошенкоПетр Порошенко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться