Порошенко призвал Украину сохранить стратегическое партнерство с США после выборов и назначить нового посла

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко поздравил американский народ с проведением промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Он также призвал назначить посла Украины в США и усилить межпарламентское взаимодействие для углубления двухпартийной поддержки нашего государства.

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"Это было настоящее политическое состязание и убедительная демонстрация силы американской демократии. Американский избиратель сказал свое слово. Важно, чтобы новый политический баланс в Вашингтоне стал импульсом для укрепления стратегического партнерства и двухпартийной поддержки нашего государства, а также для дальнейшего развития диалога со всеми ключевыми институтами и политическими силами США", – пишет Порошенко.

"Мы должны выстраивать последовательное и профессиональное взаимодействие со всеми ключевыми американскими институтами и политическими силами – Конгрессом, Белым домом, республиканцами и демократами. Речь идет о системной дипломатии, ориентированной на долгосрочные отношения, прочные партнерства и общие интересы. Ведь от надежности этих связей в значительной степени зависит и обороноспособность Украины – независимо от результатов выборов или политических изменений в Вашингтоне", – отмечает пятый президент.

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"На этом основывается двухпартийная основа нашего стратегического партнерства. Многие годы мы последовательно работали над ее укреплением. Ведь двухпартийное единство и солидарность Соединенных Штатов с Украиной как нельзя лучше отвечают не только нашим общим интересам, но и интересам самих Соединенных Штатов и всего трансатлантического сообщества", – подчеркивает Порошенко.

"На новом этапе одной из первоочередных задач должно стать формирование сильного Украинского кокуса в Палате представителей и Сенате, способного с удвоенной энергией отстаивать поддержку Украины. Необходимо без промедления активизировать системное межпарламентское взаимодействие – прямые контакты между конгрессменами и сенаторами, сотрудничество межфракционных групп и координацию профильных комитетов", – отмечает Петр Порошенко.

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"Важным направлением должно стать и углубление партийных связей, прежде всего между украинскими и американскими политическими силами, у которых сложились устойчивые сестринские отношения. Все это должно способствовать выработке общих решений для укрепления украинско-американского партнерства. Мы со своей стороны готовы немедленно начать эту работу", – заявил лидер "Евросолидарности".

"Не менее важно безотлагательно назначить посла Украины в Вашингтоне. Этого требуют и нынешний момент, и масштаб задач стратегического партнерства, и необходимость эффективно противостоять российской угрозе. Кремль рассчитывал на ослабление американской поддержки Украины и давления на Москву. Эти расчеты должны стать стратегической ошибкой. Запуск санкционного механизма, предусмотренного законом Грэма, стал бы четким сигналом: Соединенные Штаты не ослабляют давление, а продолжение российской агрессии будет обходиться все дороже", – пишет Порошенко.

"Наш общий интерес – не просто прекращение боевых действий, а справедливый и прочный мир, который сделает невозможной новую российскую агрессию и гарантирует безопасность Украины, Европы и всего демократического мира", – пишет Порошенко.