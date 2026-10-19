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Порошенко в тройке лидеров: опрос показал, за кого украинцы готовы проголосовать на выборах

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
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Порошенко в тройке лидеров: опрос показал, за кого украинцы готовы проголосовать на выборах
Петр Порошенко

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, Владимир Зеленский набрал бы 29 % голосов, Валерий Залужный — 21 %, а Петр Порошенко занял бы третье место с результатом 9,6 %. В то же время в парламентском рейтинге лидирует возглавляемая Порошенко "Европейская солидарность", которая опережает политические силы Залужного и Зеленского.

Такие результаты всеукраинского опроса, проведенного 6–12 октября, обнародовало издание "Деловая столица". Исследование провела социологическая компания "Нью Имидж Маркетинг Групп": в нем приняли участие 1200 респондентов, а заявленная погрешность не превышает 2,9%.

Как распределились голоса в президентском рейтинге

По результатам опроса, в первом туре Владимир Зеленский набрал бы 29% голосов, Валерий Залужный — 21%, а Петр Порошенко — 9,6%. По оценке автора исследования, рейтинг Порошенко остается практически неизменным на протяжении многих месяцев.

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По 5,8% опрошенных поддержали бы Михаила Федорова, Андрея Билецкого и Кирилла Буданова. Еще 5,1% отдали бы голоса за Алексея Гончаренко, а 4,7% — за Дмитрия Разумкова.

В возможном втором туре Зеленский уступил бы Залужному, но опередил бы Федорова и Порошенко.

Порошенко в тройке лидеров: опрос показал, за кого украинцы готовы проголосовать на выборах

За кого украинцы проголосовали бы на президентских выборах, если бы они состоялись сейчас. Источник: dsnews.ua

Какие политические силы пользуются наибольшей поддержкой

В парламентском рейтинге лидирует "Европейская солидарность" с результатом 17%. Партия Валерия Залужного набрала 16,1%, а политическая сила Владимира Зеленского – 15%.

Далее следует партия Кирилла Буданова с 9,6%. "Батькивщина" и "Азов" получили по 6,7%, а политическая сила Дмитрия Разумкова — 5,1%.

Партия Алексея Гончаренко набрала 4,6%, приблизившись к проходному барьеру. За "Третью штурмовую" готовы проголосовать 2,6% опрошенных. Партия Сергея Притулы получила 1,6%. Денисенко объясняет этот показатель прежде всего появлением в рейтингах партии Михаила Федорова (которая получила 5 %).

Порошенко в тройке лидеров: опрос показал, за кого украинцы готовы проголосовать на выборах

За какие партии украинцы проголосовали бы на парламентских выборах, если бы они состоялись сейчас. Источник: dsnews.ua

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в сентябре 2026 года, 30% украинцев считали Порошенко лидером политической оппозиции. Второе место занял Разумков с 11%, третье – Притула с 8%.

В то же время ни одна парламентская фракция не получила больше положительных оценок, чем отрицательных. В частности, деятельность "Европейской солидарности" 38% респондентов считали полезной для Украины, а 43% — препятствующей развитию государства.

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