Петр Порошенко в годовщину Голодомора отмечает, что современная Россия продолжает геноцидные практики советского режима, который почти сто лет назад уморил голодом миллионы украинцев.

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"В 1933 году в Украине не было села, где бы не был слышен плач матери. Хлеб забирали до последнего зернышка. Села, которые не выполнили план, заносили на "черные доски" и отрезали от мира. Людям не давали уехать, а за горсть колосков наказывали как за страшное преступление", – пишет пятый Президент в соцсетях.

"Москва десятилетиями делала вид, что ничего не было. Результаты переписи 1937 года засекретили, потому что они показали бы страшную правду. Миллионы убитых, целое нерожденное поколение… И страх, который выжившие передавали своим детям", – пишет Порошенко.

"Безнаказанное зло возвращается. И сегодня оно уже не прячется. Зло плюет на границы, убивает ракетами и пулями. Но голод по-прежнему остается оружием России. Этой осенью весь мир увидел Олешки в Херсонской области. Город, куда месяцами не заезжала ни одна машина с продуктами. Там люди ели траву, под постоянными обстрелами умирали от истощения, а выезды были заминированы. Людей удалось вывезти только после длительных переговоров и под международным давлением. Для некоторых местных жителей это произошло слишком поздно", – констатирует Порошенко страшную правду.

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"Олешки – это почерк. Тот же, что и 93 года назад. Вот почему память о Голодоморе важна. Империя, которая не признала своего преступления и не ответила за него, делает вывод, что ей позволено повторить его. И делает это снова и снова. Мы свой вывод тоже сделали. В 1933-м Украина не имела чем себя защитить. Сегодня у нас есть сильная армия, способная дать отпор агрессору", – пишет Порошенко.

"А от мира мы ждем не сочувствия, а справедливости. Признания Голодомора геноцидом. Трибунала за преступления, которые Россия совершает сегодня. И никаких уступок государству, которое убивает голодом. Зажжем сегодня свечу на подоконнике. За тех, кого убили тогда. Вечная память. Никогда не забудем. Никогда не простим", – подчеркивает Петр Порошенко.

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