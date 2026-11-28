Петр Порошенко передал подразделениям Сил обороны 16 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри". Часть из них досрочно закрывает контракт на 25 единиц для Сухопутных войск, другая часть отправляется на защиту столицы.

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"Сегодня 16 станций средства противодействия технической разведке идут на выполнение контрактов. 11 станций отправляются в командование Сухопутных войск. Это означает, что контракт субвенционной помощи Сухопутным войскам на 25 штук выполнен досрочно. Сегодня отправляются станции с высокочастотным диапазоном, которые доказали свою эффективность в прерывании MESH-связи и противодействии шахедам, в том числе реактивным", – говорит Порошенко.

"К сожалению, так получилось, что на этой неделе меня отвлекали судебными заседаниями, заседаниями по санкциям, которые препятствуют деятельности нашей команды по помощи Вооруженным силам. Нам известны попытки представителей власти влиять на решения судов. Мы не позволим этого делать", – предостерег Порошенко.

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"Лучше займитесь защитой энергетической инфраструктуры, лучше займитесь строительством укрытий, отоплением к зиме, лучше займитесь помощью фронту, решением вопросов денежного обеспечения военнослужащих. Дайте деньги Вооруженным силам. И победа будет ближе, и мир будет ближе, и мы сохраним Украину", – убежден Петр Порошенко.

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По словам Порошенко, до конца года в войска поступят еще несколько партий, а общее количество установок составит более полутысячи. Однако этого недостаточно, и проект нужно масштабировать, считают эксперты. Чем плотнее сеть комплексов, тем эффективнее они против воздушных целей.

"Ай-Петри" – это аппаратно-программный комплекс, объединяющий средства разведки, РЭБ и системы наблюдения, говорится в публикации сайта "Оборонка". Весь этот комплекс объединяет собственная система управления. Она самостоятельно собирает данные из разных источников, формирует картину поля боя и распределяет задачи между доступными комплексами. Это не только позволяет управлять комплексом удаленно, но и помогает операторам принимать максимально эффективные решения.

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Производители постоянно работают над техническим усовершенствованием "Ай-Петри", в частности над дальностью и точностью обнаружения целей. Разработчики поставили цель увеличить дальность обнаружения вражеских целей до 150 км. Кроме того, комплексы адаптируют к новым угрозам, в частности к российским MESH-системам, с помощью которых оккупанты управляют своими дронами в украинском тылу. У комплекса есть детекторы, которые автоматически обнаруживают MESH-сети на российских "Молниях" и "Шахедах".

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В то же время для борьбы с MESH-системами на российских реактивных дронах нужно больше комплексов. Из-за высокой скорости такие дроны успевают вылететь из зоны действия РЭБ, поэтому для эффективного противодействия необходимо более плотное поле РЭБ.

Масштабирование системы позволит оптимально распределять ресурсы, а обнаружение, распознавание и противодействие целям будут происходить в едином контуре. "Из-за роста количества и скорости вражеских целей времени на реакцию остается все меньше. Поэтому уже сейчас нужно сделать так, чтобы от обнаружения до запуска противодействия проходили секунды, а не минуты", – пишет издание.