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Порошенко обсудил с Мартой Кос ускорение евроинтеграции Украины

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Порошенко обсудил с Мартой Кос ускорение евроинтеграции Украины
Порошенко и Кос обсудили ускорение продвижения Украины к членству в ЕС. Источник: eurosolidarity.org

Петр Порошенко обсудил с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос пути ускорения продвижения Украины к членству в ЕС.

Об этом пятый президент написал в соцсетях.

"Приветствовал обнародование предложений Еврокомиссии по подготовке ЕС к дальнейшему расширению и поблагодарил Марту Кос за личный вклад в обеспечение скорейшего открытия следующих кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. Обсудили выполнение нашим государством обязательств в сфере демократии, верховенства права, борьбы с коррупцией, многопартийного плюрализма", – сообщил Порошенко.

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"Подчеркнул, что соблюдение демократических ценностей не может быть избирательным и зависеть от политической конъюнктуры. Заверил, что "Европейская Солидарность" настроена на системную и конструктивную работу над принятием законопроектов, необходимых для ускорения продвижения Украины к членству в ЕС, на принципах совместной ответственности и инклюзивности", – отметил Порошенко.

"Договорились продолжить наш плодотворный диалог. Благодарю госпожу комиссара за понимание и поддержку", – написал пятый президент.

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