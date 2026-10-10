Порошенко на конференции по вопросам безопасности в Висбье: Путин воспринимает уступки как слабость

Петр Порошенко, участвующий в ежегодной конференции по вопросам безопасности в шведском Висбье, в ходе выступления в очередной раз пояснил европейским партнерам, что Путин не планирует останавливаться на Украине. Он подчеркнул: агрессора можно остановить благодаря сочетанию трех обязательных составляющих — стойкости украинского народа, боеспособности Вооруженных Сил и поддержки союзников. Поддержка сопротивления Украины — это инвестиции в безопасность Европы, отметил Порошенко.

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"Вы должны понимать, что это инвестиция в вашу собственную безопасность, потому что вы не готовы к войне с Россией. У вас нет ничего, чем можно защититься, у вас нет противовоздушной обороны. Ваша противобаллистическая оборона просто недостаточна и неэффективна. И единственный способ, как мы можем это сделать: совместные инвестиции в нашу безопасность", — сказал Порошенко.

"Россия изменила свою стратегию, потому что не может добиться никаких результатов на поле боя, никаких значимых результатов. Путин обещал захватить Донбасс в феврале 2026 года, не говоря уже о предыдущих обещаниях. Потом в июне, потом в августе, потом в октябре. Украинские военные останавливают их и эффективно дают отпор", – отмечает пятый президент.

"Можете ли вы представить, что каждый день Россия теряет от 1400 до 1900 человек убитыми и ранеными? Никто не понимает, ради чего Россия жертвует этими жизнями. Но они изменили тактику и открыли тыловой фронт, разрушая украинские города. Это геноцид, и это то, что Путин делает не с моей страной, а с Европой", – считает Порошенко.

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"Что делать? Война обязательно должна быть остановлена. Перестаньте думать о мирном соглашении. С Путиным это невозможно. Он использует мирные переговоры лишь для того, чтобы не останавливать войну. Это его единственная цель. Должно быть только одно единственное послание для Путина: немедленное, безусловное, всеобъемлющее прекращение огня", – подчеркнул Порошенко.

"Россия покупает оружие в три-четыре раза дешевле, чем европейцы. Пожалуйста, не сравнивайте военные расходы. Не рассматривайте поддержку Украины как благотворительность. Это инвестиция в вашу безопасность. Россия, которая сегодня испытывает Украину, завтра обязательно будет угрожать Европе", – убежден Порошенко.

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"Следующее. Сохранить украинский бизнес сегодня означает создать возможности для европейского бизнеса завтра. Нам срочно нужен механизм страхования военных рисков для украинской экономики с использованием для этого замороженных активов России. Это абсолютно необходимый и неотложный шаг, который следует сделать", – считает Порошенко.

"Нам нужно создать логистический хаб на границе Украины и государств-членов Европейского Союза, чтобы противостоять российской логистической атаке. С Польшей, Румынией, Венгрией, со Словакией. Это решает не только проблему Украины и помощи Европейского Союза – это решает проблему голода на Ближнем Востоке и в Северной Африке", – объясняет пятый президент.

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"Финансирование Украины также означает лишение России финансирования, её ослабление. Я, безусловно, был разочарован вчерашним заявлением Соединённых Штатов по поводу дизельного топлива. Но поверьте, это никак не влияет на цену дизеля в мире. Знаете ли вы, сколько миллионов тонн дизельного топлива мир потребляет ежедневно? 4 миллиона. И если говорить о 300 000 в месяц — это ноль, это просто символический сигнал тех, кто хочет разрушить наше единство", — считает Порошенко.

"Что касается санкционной политики, то моё послание нашим американским партнёрам такое же, как я говорил в предыдущие годы. Пожалуйста, не верьте Путину. Путин воспринимает это не как добрую волю, которую вы ему оказываете, а как слабость. И это не может привести ни к каким результатам. Второе: не бойтесь Путина. И третье: сохраняйте единство, потому что только объединившись, мы сможем достичь результатов", – убежден Петр Порошенко.

"Россия слабеет на линии фронта. Мы должны найти эффективные меры для тыла, мы должны сохранять единство, включая наше будущее членство в Европейском Союзе, включая стимулирование реформ. Финансирование Украины, без сомнения, является самой дешевой формой долгосрочной безопасности в Европе", — подчеркивает Порошенко.