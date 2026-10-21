Несмотря на публичную позицию Фицо, Словакия по-прежнему является одним из поставщиков артиллерийских боеприпасов для Украины – Le Monde

Словакия продолжает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы за счет собственной оборонной промышленности, несмотря на заявленную позицию премьер-министра Роберта Фицо относительно европейской помощи Киеву. Заводы страны работают на полную мощность, а экспорт военной продукции за последний год существенно вырос.

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Об этом пишет французское издание Le Monde. Журналисты побывали на словацких предприятиях, которые производят корпуса артиллерийских снарядов и занимаются обслуживанием боеприпасов. Одним из главных участников этой производственной цепочки является чешский холдинг Czechoslovak Group (CSG), который расширяет своё присутствие в европейской оборонной промышленности.

Производство на востоке

Одним из важных центров производства стала Снина — город с населением около 17 тысяч человек на крайнем востоке Словакии, в 50 километрах от Украины. Здесь работает предприятие ZVS, которое изготавливает корпуса артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Этот калибр является стандартным для западной артиллерии и одним из самых распространенных в Вооруженных силах Украины.

Предприятие входит в промышленную цепочку, охватывающую несколько производственных площадок в Словакии. Контроль над ZVS разделен между словацким государством и MSM Group — дочерней компанией чешского холдинга CSG. Каждая из сторон владеет 50 % предприятия.

На заводе продолжается модернизация, а руководство расширяет производственные возможности. По словам генерального директора ZVS Якуба Крхнавы, на предприятии работает около 1300 сотрудников. В ходе модернизации производства здесь сочетают старые промышленные здания и станки с новым оборудованием и роботизированными системами.

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Миллиардные обороты

За несколько лет CSG превратилась в одного из крупнейших частных игроков оборонной промышленности Центральной Европы. По данным Le Monde, выручка холдинга выросла с 570 млн евро в 2020 году до 6,7 млрд евро в 2025-м. Операционная рентабельность компании составила 24%.

На 2026 год холдинг прогнозирует выручку в размере 7,6 млрд евро. В январе компания провела первичное публичное размещение акций, которое стало одним из крупнейших в секторе. В то же время после выхода на биржу акции потеряли около 40% стоимости на фоне коррекции европейского рынка оборонных компаний.

Главные истории дня

CSG расширялся за счет приобретения предприятий в разных странах. Среди них — испанский производитель FM Granada, итальянская компания Fiocchi, специализирующаяся на малокалиберных боеприпасах, американская The Kinetic Group и немецкое предприятие Walsrode, производящее нитроцеллюлозу для порохов.

Новые производственные мощности

Еще одна важная производственная площадка расположена в словацком городе Новаки, примерно в 350 километрах к западу от Снины. Предприятие специализируется на испытании, восстановлении и продлении срока службы боеприпасов. Там работают около 250 человек, а производственные помещения оснащены новым оборудованием.

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Развитие оборонной промышленности заметно и в других городах страны. В частности, Дубница-над-Вагом, которая во времена коммунистического режима была промышленным центром по производству вооружения, вновь развивает это направление. Город также реализует проекты по обновлению инфраструктуры.

В 2025 году экспорт словацких патронов для военного оружия, деталей и компонентов достиг 2,1 млрд евро. Это на 138,6% больше, чем годом ранее.

Рост оборонного сектора происходит на фоне трудностей автомобильной промышленности Словакии и Чехии. Автомобилестроение по-прежнему обеспечивает около 10% валового внутреннего продукта обеих стран, однако конкуренция с китайскими производителями ухудшает перспективы отрасли.

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Представители CSG считают оборонную промышленность одним из секторов, которые продолжают расти благодаря спросу со стороны Украины и изменениям в европейской политике безопасности.

Позиция правительства

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, занимающий этот пост с 2023 года, выступает против европейской помощи Украине. Однако словацкие предприятия остаются частью цепочки поставок боеприпасов для украинской армии.

Представитель CSG Андрей Циртек пояснил изданию, что за политической риторикой стоит поддержка оборонной промышленности, предприятий и рабочих мест. По его словам, бизнес продолжает работать, а производство вооружения обеспечивает занятость и развитие промышленности страны.

Таким образом, Словакия сохраняет важную роль в европейском производстве артиллерийских боеприпасов, хотя публичная позиция её правительства в отношении поддержки Украины остаётся критической.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Фицо анонсировал переговоры с РФ и визит в Украину в ноябре.